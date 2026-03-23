Abierto el plazo para presentar candidaturas a la Medalla de Oro y los Premios Sant Jaume de Formentera

El Consell de Formentera ha abierto el plazo para presentar candidaturas a las distinciones honoríficas de 2026, con el objetivo de reconocer a personas y entidades que hayan contribuido de forma destacada al progreso, la identidad y el prestigio de la isla.

La convocatoria incluye la Medalla de Oro de Formentera, los Premios Sant Jaume y los reconocimientos de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo que constituyen algunos de los máximos honores institucionales que puede otorgar la isla.

Con esta iniciativa, el Consell quiere poner en valor trayectorias, acciones e iniciativas que hayan dejado huella en la sociedad formenterense, ya sea por su dedicación, compromiso o aportación al conjunto de la comunidad.

Estas distinciones se rigen por el Reglamento de distinciones honoríficas del Consell de Formentera, aprobado y publicado en el BOIB número 99, de 30 de junio de 2011, y tienen como finalidad reconocer públicamente méritos relevantes de personas, colectivos o instituciones vinculadas a la isla.

El periodista de Diario de Ibiza, Carmelo Convalia, fue nombrado Hijo Adoptivo en 2025 / CIF

Desde el Área de Participación Ciudadana se ha realizado un llamamiento abierto a la ciudadanía, entidades y colectivos de Formentera para que presenten propuestas de candidaturas que consideren merecedoras de estos reconocimientos. Las solicitudes deberán incluir una exposición motivada de los méritos que justifican la propuesta.

Presentación de candidaturas

Las candidaturas podrán presentarse de forma telemática, a través de la Oficina Virtual de Atención Ciudadana (OVAC) del Consell Insular, mediante una instancia genérica firmada con certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve.

También podrán presentarse presencialmente, en el caso de personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración, en el Registro general de entrada (OAC) del Consell Insular, situado en la calle Ramon Llull, 6, de Sant Francesc.

Representantes políticos durante la gala del pasado año / CIF

El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el jueves 9 de abril de 2026.

Las distinciones honoríficas se entregan tradicionalmente en el marco de la celebración de Sant Jaume, el día grande de la isla, y representan el máximo reconocimiento institucional de Formentera a quienes han contribuido de manera significativa a construir comunidad y reforzar la proyección de la isla.

Para cualquier duda o información adicional, las personas interesadas pueden dirigirse al Área de Participación Ciudadana a través del correo electrónico participacio@conselldeformentera.cat.