Formentera presenta el proyecto para convertir el parque y el patio del colegio El Pilar en un refugio climático

El Consell de Formentera presentará el próximo 24 de marzo el proyecto para transformar el parque urbano y el patio del colegio El Pilar en un refugio climático y espacio de convivencia, una actuación con la que la institución quiere adaptar este entorno público y educativo a los nuevos retos climáticos y mejorar la calidad ambiental del núcleo de la Mola. El acto se llevará a cabo en la sala de plenos a las 18 horas.

La presentación correrá a cargo de las arquitectas de Voltes Cooperativa d’Arquitectura, Isabel Chao Garcia y Andrea Estefanla Swiec Kaufmann, responsables de la redacción del proyecto, que explicarán tanto el concepto de la intervención como las actuaciones previstas.

La propuesta plantea la renaturalización del parque urbano y del patio del centro educativo mediante la incorporación de más vegetación, zonas de sombra y espacios de estancia pensados para reducir el efecto del calor y mejorar el confort climático. Además, el proyecto contempla la creación de áreas de encuentro y juego más inclusivas, así como una reorganización del espacio para hacerlo más amable y funcional tanto para el alumnado como para el conjunto de la ciudadanía.

Desde el área de Medio Ambiente del Consell se ha organizado esta presentación pública con el objetivo de dar a conocer de primera mano la actuación prevista y resolver dudas de los vecinos y de la comunidad educativa sobre esta transformación del espacio.

El proyecto se encuentra actualmente en periodo de exposición pública durante 15 días hábiles, de modo que la ciudadanía puede consultar la documentación y presentar sugerencias o alegaciones. El contenido puede revisarse en la página web del Consell Insular de Formentera, en el tablón de anuncios de la institución y en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.