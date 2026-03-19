PSOE y GxF critican la nueva abstención del PP al senador de Formentera dos días después de prometer su apoyo

PSOE y Gent per Formentera han cargado contra el PP por su nueva abstención en el Congreso de los Diputados sobre la tramitación de la reforma constitucional para que Formentera pueda contar con senador propio, una reivindicación histórica de la isla, según han señalado ambas formaciones.

Los socialistas consideran que el Partido Popular “ha vuelto a fallar” a la isla y sostienen que su abstención en la tramitación directa y por lectura única de la reforma supone una “renuncia política” y una muestra de falta de compromiso con el futuro institucional de Formentera. El PSIB-PSOE defiende que la modificación busca corregir una “anomalía democrática e institucional” y garantizar una voz propia a la menor de las Pitiusas en la Cámara territorial del Estado.

En la misma línea, Gent per Formentera reprocha al PP que se haya vuelto a abstener en un asunto que considera “histórico, justo y avalado por las instituciones” de la isla. Además, GxF subraya que esta posición llega apenas dos días después de que el diputado popular José Vicente Marí Bosó hubiera dado a entender en Ràdio Illa que no existían obstáculos para votar a favor. La formación también critica que el PP no interviniera después en el Congreso para dar explicaciones.

El comunicado de GxF va un paso más allá y reclama explicaciones a Sa Unió, al considerar que, si no logra que el PP rectifique en una cuestión como esta, queda en evidencia su escasa capacidad de influencia en Madrid para defender los intereses de Formentera.

Por su parte, el PSOE de Formentera ha anunciado que solicitará formalmente modificar la fecha del pleno ordinario de marzo del Consell Insular, ya que coincide con la votación prevista en el Congreso sobre esta reforma constitucional. Según explican los socialistas, el objetivo es que la isla pueda estar presente en una sesión que consideran decisiva para su futuro institucional.