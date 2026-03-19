La costa de Formentera, libre de los restos del 'Helisara' un año y medio después de embarrancar por un temporal

El Consell Insular de Formentera da por finalizadas las tareas de retirada de los restos de la embarcación 'Helisara', destruida por un temporal que provocó la dispersión de numerosos fragmentos y materiales náuticos en la zona litoral. La operación, de elevada complejidad técnica, ha obligado a prolongar los trabajos durante varios meses, siempre supeditados al estado de la mar y a las condiciones de seguridad.

Según han recordado desde el Consell de Formentera, las primeras actuaciones se llevaron a cabo los días 27 y 28 de noviembre, cuando operarios de PreZero, empresa adjudicataria del servicio de limpieza de playas, retiraron los residuos que habían llegado a la arena tras el temporal. De forma paralela, el Consell contrató a la empresa de trabajos subacuáticos Servisub para extraer tres grandes fragmentos del barco que habían quedado embarrancados en una zona de rocas.

Dos de esas piezas pudieron retirarse con relativa facilidad en los primeros días de actuación. Sin embargo, quedó pendiente un tercer fragmento de grandes dimensiones, correspondiente a la quilla de la embarcación, que se encontraba parcialmente hundida en el mar y encajada entre las rocas.

Las malas condiciones meteorológicas registradas durante los meses siguientes impidieron retomar la operación con garantías hasta el 23 de febrero. A partir de esa fecha se reactivaron los trabajos para desencallar la pieza, una maniobra que obligó a reforzar el dispositivo técnico inicialmente previsto.

Para completar la extracción fue necesario contar con el apoyo de un remolcador y, posteriormente, de una autogrua, debido al gran peso de la quilla, de alrededor de 15 toneladas. Las distintas intervenciones se desarrollaron en varias jornadas hasta culminar, a principios de marzo, con la retirada total de los restos de la embarcación y la limpieza completa de la zona afectada.

El Consell ha coordinado todo el operativo con el objetivo de garantizar la seguridad, proteger el litoral y recuperar el espacio afectado. Desde la institución insular apuntan que tuvieron que asumir esta intervención después de que el propietario de la embarcación no se hiciera responsable de la retirada, lo que obligó a actuar para evitar riesgos ambientales y asegurar la correcta limpieza del entorno.

El coste total de las actuaciones asciende a unos 60.000 euros. Desde el Consell subrayan que los trabajos se han ejecutado tan pronto como lo han permitido las condiciones del mar, priorizando en todo momento la seguridad de los operarios y la eficacia de una operación especialmente compleja.