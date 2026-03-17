La modificación del plan de usos de ses Salines, clave para Ibiza y Formentera, estará listo antes de fin de legislatura, promete Simonet

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha anunciado que la modificación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera estará en exposición pública "en dos meses como muy tarde". Además, ha expresado su confianza de que el documento pueda quedar aprobado antes de que termine la legislatura.

Simonet ha respondido así a una pregunta formulada por el diputado del Grupo Mixto, Llorenç Córdoba, sobre el estado de la modificación puntual del PRUG, impulsada para que s’Estany des Peix pase a ser una zona de fondeo regulado.

Durante su intervención, Córdoba ha subrayado que la iniciativa nació con la intención de "ordenar una situación complicada", aunque ha advertido de que con el paso del tiempo se ha constatado que algunos aspectos no quedaron "bien resueltos". En este sentido, ha insistido en que se trata de una cuestión "importante para Formentera" y que no puede quedar incompleta.

Por su parte, el conseller ha recordado que documentos como el PRUG de ses Salines fueron aprobados hace más de 20 años y que desde entonces no se había llevado a cabo ninguna revisión para adaptarlos a las nuevas circunstancias.

Según ha explicado, los trabajos para actualizar estos documentos comenzaron en agosto de 2024 y el nuevo texto se encuentra ya en la fase final previa a su exposición pública. Simonet ha confiado en que la nueva redacción dé respuesta a las demandas planteadas por los vecinos de Formentera.