Vuelven a Formentera los Presupuestos participativos del Consell d’Entitats con 100.000 euros

Las asociaciones y grupos políticos que conforman el Consell d’Entitats de Formentera se reunieron la tarde de este lunes tras haber sido convocados por el Consell Insular. El objetivo del encuentro era la reactivación de los Presupuestos participativos, una herramienta de participación ciudadana que permite que la sociedad civil pueda definir los proyectos de interés para la isla.

El público asistente a la asamblea escucha la intervención de Alejandra Ferrer. | P.M.V.

Durante la sesión, la consellera de Participación, Belén Palerm, explicó que para este año 2026 se han destinado 100.000 euros para financiar las nuevas actuaciones que las entidades presenten.

Para elegir a cuál de ellas se destinan los fondos, los miembros del Consell d’Entitats disponen de un plazo de un mes, hasta el 17 de abril, para presentar sus propuestas. En un principio ese plazo era de un mes y medio, pero este lunes se votó reducirlo en 15 días para que todo el proceso se acorte y el dinero llegue a su destino final antes de que termine el año.

Las propuestas, que las asociaciones deben hacer llegar al Consell Insular de manera presencial en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) o en su versión virtual (OVAC), serán evaluadas por los técnicos de la administración insular para comprobar su viabilidad y, posteriormente, se propondrán para su votación en una futura reunión del Consell d’Entitats.

Las iniciativas viables y más votadas serán las que se ejecutarán, hasta agotar la partida de 100.000 euros prevista para este año.

El último año en el cual se convocó este proceso de participación ciudadana fue en 2022 y tenía una dotación de 325.000 euros. Las asociaciones tuvieron que elegir entre 20 propuestas, quedando aprobadas finalmente cinco de ellas.

De esas cinco, solo se han ejecutado completamente dos, la relativa a la compra de material para la atención integral a los enfermos oncológicos, con 5.000 euros; y la compra e instalación de una rampa flotante para personas con movilidad reducida en la playa des Arenals (Migjorn), que costó 2.914 euros.

La tercera propuesta, para la cual había 25.000 euros reservados, consistía en la instalación de mobiliario inclusivo en los parques infantiles. Según explicó la consellera de Participación Belén Palerm, se han instalado algunos de estos materiales, pero todavía no se da por concluida la actuación.

Proyectos sin realizar

El cuarto proyecto aprobado en 2022, con 80.000 euros presupuestados, era la instalación de fuentes de agua en parques, plazas y zonas deportivas. Palerm explicó que se instaló una fuente en Sant Ferran que tuvo que ser desactivada por ciertos "comportamientos incívicos" pero que en breve se volverá a conectar, al tiempo que se instalarán más en otros puntos de la isla.

Por contra, el quinto proyecto, la reforma de la sala de cultura-cinema, que contaba con 250.000 euros de dotación, ni se ha iniciado ni parece que se vaya a hacer en un futuro cercano.

El hecho de que se aprueben proyectos presentados por las asociacione, pero que luego no se lleven a cabo generó varios comentarios y preguntas entre el público presente en la reunión. También se cuestionó dónde iba a parar el dinero presupuestado pero no invertido.

Desde el Consell se argumentó que la complejidad de ciertas propuestas hace que su realización sea imposible o que se dilate en el tiempo. Sobre el dinero no gastado, aseguraron que se revierte al presupuesto general de la administración insular.

Varias de las intervenciones de los portavoces de las entidades que acudieron a la cita del lunes versaban sobre la necesidad perentoria de que Formentera cuente con un lugar adecuado para dar salida a la producción cultural de la isla y para poder acoger propuestas de otros lugares. Las asociaciones reclamaron la apertura de instalaciones culturales sin tener que esperar a la creación del Centro Cultural de Sant Ferran, que por el tamaño del proyecto, se demorará demasiado tiempo.