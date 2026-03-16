Formentera da 15 días a los dueños de embarcaciones de s’Estany des Peix para actualizar la documentación de sus amarres

El Consell de Formentera ha emitido un decreto de Presidencia mediante el cual requiere a los dueños de embarcaciones con amarre asignado en s’Estany des Peix que actualicen la documentación vinculada a ellas.

Esta medida se enmarca en el proceso de ordenación y regulación de los amarres en este espacio natural, dentro de las competencias que ostenta el Consell de Formentera según lo previsto en la disposición adicional duodécima de la Ley 12/2023, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2024.

Según establece el decreto, todas las personas con embarcaciones con amarre asignado deberán presentar la documentación actualizada que acredite tanto la titularidad de la embarcación como sus condiciones de navegación.

Las personas interesadas disponen de un plazo de 15 días hábiles para presentar la documentación requerida, que empiezan a contar a partir del día siguiente a la publicación del requerimiento. El decreto ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), número 33, de 14 de marzo de 2026.

Documentos a aportar

Entre la documentación que deberá aportarse se incluye, entre otros documentos, el título de propiedad o derecho de uso de la embarcación, la documentación de registro o matrícula, la licencia o permiso de navegación, el certificado de navegabilidad, la titulación náutica correspondiente y la póliza de seguro vigente.

La documentación puede presentarse de forma presencial en la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) del Consell de Formentera o telemáticamente a través de la Oficina Virtual de Atención Ciudadana (OVAC). Las personas que necesiten asesoramiento o ayuda para completar el trámite pueden solicitar cita con el Área de Medio Ambiente llamando al 971 32 12 10.

El decreto advierte de que si la documentación no se presenta dentro del plazo establecido se entenderá que la persona titular renuncia al amarre asignado, procediéndose al archivo del expediente correspondiente.

Asimismo, el Consell recuerda que cualquier modificación relacionada con la embarcación vinculada al amarre, como su transmisión, baja, sustitución o cualquier cambio en los datos aportados inicialmente, deberá comunicarse al Consell de Formentera, aportando la documentación acreditativa correspondiente. En caso de que dicha información ya se hubiera presentado anteriormente ante la institución, será suficiente con indicar el número de registro con el que se tramitó para incorporarla al expediente.

La Guardia Civil realizó inspecciones en s'Estany d'es Peix el pasado verano / G.C. / DIB_EXTERNAS

Inspecciones

Por otra parte, el Consell ha informado de que en las próximas semanas se realizarán inspecciones en s’Estany des Peix para detectar y retirar embarcaciones auxiliares y otros elementos abandonados o en mal estado, como tablas de surf o de paddle.

Todos los objetos que se encuentren en esta situación serán considerados residuos y se procederá a su retirada, con el objetivo de preservar el orden, la seguridad y la protección ambiental de este espacio natural, añade la institución.