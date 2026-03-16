Formentera busca la mejor frita de sepia: abiertas las inscripciones para el III Concurso de Frita

La Asociación intersectorial de pequeños y medianos empresarios de Formentera (Pimef) ha abierto el plazo de inscripción para participar en el III Concurso de Frita de Formentera, una cita gastronómica que busca promover el producto local y poner en valor la cocina tradicional de la isla.

La iniciativa se organiza en colaboración con ABRO y con las consellerias de Sector Primario y Turismo, y reunirá a diferentes equipos que competirán elaborando frita de sepia de Formentera, uno de los platos más representativos de la gastronomía pitiusa.

La organización ha establecido un máximo de 16 equipos participantes, que deberán preparar al menos 80 tapas de frita de sepia para su degustación durante la jornada. La sepia será proporcionada por la organización, mientras que los equipos deberán adquirirla exclusivamente en las pescaderías de Formentera, con el objetivo de reforzar el consumo de producto local.

Inscripciones

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través de Pimef, llamando al 971 322520 o enviando un correo electrónico a gestion@pimef.es. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción y el plazo para apuntarse permanecerá abierto hasta el 3 de abril de 2026.

Durante el concurso, un jurado especializado valorará las elaboraciones de forma anónima, puntuando los platos del 1 al 10. Los tres mejores equipos recibirán premios económicos de 800, 400 y 200 euros, respectivamente.

La jornada contará además con servicio de barra y música, creando un ambiente festivo para que asistentes y participantes puedan disfrutar de la gastronomía local en un espacio de encuentro y celebración.

Con esta iniciativa, Pimef y las entidades colaboradoras continúan trabajando para promover la gastronomía local, apoyar al sector primario y reforzar el vínculo entre la cocina tradicional y la oferta turística de Formentera.