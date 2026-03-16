Casi 195.000 vehículos entraron a ses Illetes durante la pasada temporada

Un total de 194.227 vehículos accedieron a las playas del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera durante la temporada de 2025 a través de los controles de acceso de la empresa Ibifor. Se trata de una cantidad muy elevada pero inferior a la registrada en 2024, cuando fueron 200.653 vehículos. Además, la pasada temporada se añadieron los primeros 15 días de octubre al periodo de control por primera vez, por que para comparar los dos años correctamente habría que restar al resultado de 2025 los 7.129 y motos que pasaron por las taquillas en esa primera quincena de octubre.

Así, entre el 10 de mayo y el 30 de septiembre de 2025, se registró la entrada de un total de 187.098 vehículos, 13.555 menos que durante el mismo periodo de 2024 (-6,7%).

De la cifra total de 2025, incluyendo al mes de octubre, 85.469 eran turismos, una cantidad que incluye los 477 coches eléctricos o híbridos, que representan menos del 0,6%. Los 108.758 vehículos restantes (un 56% del total), eran motos.

Movilidad sin sostenibilidad 194.227 vehículos. Motos y coches que accedieron a la zona controlada del Parque Natural en 2025 477 eléctricos. No llega al medio centenar el total de coches eléctricos o híbridos controlados 53.484 en agosto. En agosto pasaron por el control de acceso 20.857 coches y 32.627 motos

En la tabla facilitada por el Consell Insular se observa que tan solo se registró un aumento de los vehículos en la zona regulada durante el mes de mayo, cuando se contabilizaron 7.950 coches y 6.325 motos frente a los 6.352 turismos y 5.441 motos del mismo mes de 2024.

El resto de los meses muestran un descenso de las llegadas, siendo julio el que presenta las cifras negativas más altas. En 2024, accedieron 23.104 coches y 29.722 motos, mientras que en el mismo periodo de tiempo del año pasado lo hicieron 19.890 coches (-3.214) y 26.037 motos (-3.685).

El mes de agosto fue el que más visitas registró los dos años comparados, con un total de 23.471 coches y 33.932 motos en 2024 frente a los 20.857 coches (-2.614) y 32.627 motos (-1305) de 2025.

Septiembre aparece como el mes más estable, con solo una reducción de 891 coches (de los 14.926 del año pasado a los 15.817 de 2024) y un aumento de 120 motos (en 2025 fueron 19.726 y el año anterior 19.606).

La empresa Ibifor gestiona la ordenación del tráfico en el Parque Natural, tanto en los diferentes puntos de entrada, donde cobra las tasas preceptivas, como en los diferentes aparcamientos situados en su interior.

La capacidad máxima de estos 13 estacionamientos es de 384 coches y 1.132 motos, lo que lleva a pensar que la rotación de los vehículos es elevada.

Tomando como ejemplo las cifras de agosto de 2025 (20.857 coches y 32.627 motos) y suponiendo que cada día de los 31 que tiene ese mes llegara el mismo número de visitantes, habrían entrado en la zona protegida 673 coches y 1.052 motos al día.

Teniendo en cuenta que numerosos vehículos no pueden acceder a la zona cuando los trabajadores de Ibifor constatan que los aparcamientos están llenos y se cierra el acceso, es evidente que las playas de es Cavall d’en Borràs y de ses Illetes son de las más visitadas de toda la isla de Formentera.

Número de visitantes

Respecto al número real de visitantes que ingresan a esta zona del Parque Natural de Ibiza y Formentera, es muy difícil de calcular pero, de conocerse, la cifra sería extremadamente elevada para un entorno protegido. Durante el horario de control de accesos no solo entran las personas en coches y motos particulares o alquiladas, sino que también lo hacen quienes utilizan la bicicleta, el taxi, los autobuses del servicio de transporte público o discrecional o se desplazan a pie.

Sin olvidar los centenares de embarcaciones que fondean en aguas del Parque Natural y alcanzan las playas más emblemáticas a bordo de sus auxiliares. Trabajadores de los establecimientos de la zona, sus clientes y los repartidores que surten esos mismos negocios son también parte de la presión humana que una zona tan sensible por su valor medioambiental soporta durante prácticamente la mitad del año.

De la recaudación que la empresa adjudicataria se embolsa cada temporada y que debería repercutir en el mantenimiento de la parte del Parque Natural bajo su gestión, tampoco se sabe nada. Es cierto que muchos de los vehículos contabilizados son de residentes en la isla, que están exentos de pago, al igual que los vehículos eléctricos (los híbridos tienen una bonificación del 50%). Pero el resto pagó el año pasado 5 euros por coche en mayo, la primera quincena de junio, la última quincena de septiembre y los 15 días regulados de octubre; 6 euros los últimos 15 días de junio, y la primera quincena de julio y de septiembre; y 7 euros por coche el resto del periodo regulado.

Noticias relacionadas

Las motos pagaron entre 3 y 5 euros dependiendo de la fecha y los pasajeros de los autobuses discrecionales entre 1 y 1.40 euros por plaza. El resultado sería una cantidad considerable cuyo destino es difícil de conocer.