Carmen Consoli, cantautora italiana: «La verdadera revolución es la verdad, y por eso me emociona»

Llamar cantautora a Carmen Consoli es reducir a un solo concepto una personalidad y una creatividad que no entiende de definiciones y destroza presunciones con cada palabra. En Italia, su país de origen, la conocen como ‘Cantantessa’, una forma de expresar que su arte va más allá de sus composiciones musicales.

Imagen promocional de la cantautora para la portada de su disco ‘Amuri Luci’. | SMM

Nacida en Catania, en la isla de Sicilia, creció rodeada de acordes y guitarras, pues su padre tocaba en una banda, una afición que ella siguió con tan solo 15 años, versionando canciones de Janis Joplin y Jimi Hendrix, y que resultaron ser los primeros pasos de una fulgurante carrera profesional plagada de éxitos.

Este sábado 14 de marzo, a partir de las 20.30 horas, presentará en la sala de cultura de Sant Francesc, en Formentera, ‘Amuri Luci’, el primer disco de una trilogía con la que pretende plasmar sus «tres almas» utilizando un idioma diferente en cada álbum: el siciliano en el primero; el inglés con algo de catalán y de castellano para el segundo; y el italiano en el tercero.

«Cada idioma me saca un alma y una voz diferente cuando canto», explica Consoli durante una conversación telefónica. «El siciliano es el origen de la lengua italiana», explica, orgullosa «pero, aunque se puede estudiar en la universidad, se está perdiendo poco a poco», lamenta.

En este primer disco, con el que explora sus raíces culturales y lingüísticas, recuperará tradiciones e instrumentos sicilianos «pero con sonidos modernos». El segundo «tendrá mucho rock», con la participación de dos de los componentes del grupo de rock alternativo Uzada, adelanta Consoli.

Sin etiquetas

Pero si esta compositora y cantante no se deja encasillar por los idiomas, tampoco lo hace por los estilos musicales: «El género es un vestido, lo importante es el cuerpo», afirma, negándose a etiquetar su música, que navega con igual prestancia por el rock, el blues o las composiciones más tradicionales.

«Lo que importa de la música es su esencia», considera, y añade que, por su parte, siempre ha rechazado la idea de que «si hay una guitarra eléctrica es rock y si hay un violín, no lo es». «Al final, aunque cambie el traje, lo que queda soy yo con mi guitarra», reitera la cantautora.

En sus discos, Consoli le canta al amor, a la mafia, a la poesía, a las injusticias sociales, a la migración, a la mitología... En sus propias palabras: «Canto a todo lo que me emociona y, sobre todo, me emociona la verdad». «La verdadera revolución es la verdad», expone la artista, «y por eso me emociona tanto», insiste.

En concordancia con el título del álbum que presenta este sábado en Formentera, ‘Amuri Luci’ (Amor Luz, sin conjunción, para mostrar el vínculo entre el amor, el conocimiento y la luz), la cantautora italiana se declara «iluminista», pues considera que «el conocimiento puede salvar al pueblo de la fealdad y de la brutalidad de la guerra».

Luz frente a ignorancia

La luz sería, para Carmen Consoli, «todo lo que se enfrenta a la oscuridad, que es la ignorancia, lo que no vemos claramente». «Estamos inmersos en una guerra perenne, sin fin, contra nuestro propio planeta, el que nos dio la vida y nos está nutriendo», denuncia con rotundidad. «A cambio, lo estamos destruyendo», lamenta, estimando que, «el conocimiento te ayuda a entender que no hay que matar el vientre de tu propia madre».

Aunque es la primera vez que Consoli visita Formentera, tiene mucha curiosidad por conocer «el Caribe del Mediterráneo, la isla que parece que todos los italianos han visitado ya y siempre vuelven». Además, la cantante considera que los habitantes de la pitiusa del sur y los de Sicilia están hermanados de alguna manera, ya que «despertarse por la mañana y ver el mar como único horizonte condiciona nuestro estado de ánimo, nuestra forma de ser». «Sufrimos de ‘isolitudine’, una mezcla de aislamiento y soledad que nos hace buscar en otros sitios El Dorado, para acabar regresando a nuestras islas siempre», proclama.

‘Amuri Luci’ ya ha sido presentado en Valencia, Barcelona, Madrid y Sevilla. Las entradas para esta cita en Formentera con Carmen Consoli ya están a la venta en www.entradesformentera.cat gracias al proyecto cultural Barnasants, la entidad destinada a promover la canción de autor que ha hecho posible este concierto que seguro estará cargado de música, emoción y luz.