El Consell de Formentera repara la carretera des Cap y mejora aceras y firmes para la seguridad vial

El Consell de Formentera ha iniciado estos días varias actuaciones de acondicionamiento y mantenimiento en la red de caminos públicos de la isla con el objetivo de mejorar su estado antes del inicio de la temporada turística.

Según ha informado el propio Consell, los trabajos se desarrollan de forma progresiva en distintos puntos del territorio y forman parte de las tareas habituales de conservación que la institución realiza a lo largo del año para garantizar unas condiciones adecuadas de circulación.

El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Territorio e Infraestructuras, Javier Serra, ha señalado que estas actuaciones no responden únicamente a la preparación de la temporada turística. Serra ha destacado que el objetivo también pasa por asegurar unas infraestructuras viarias adecuadas para los residentes, que utilizan estos caminos y carreteras durante todo el año.

El Consell ha explicado que los trabajos se centran principalmente en la reparación del firme, la aportación de material y su posterior compactación. Con estas intervenciones, la institución busca mejorar la estabilidad y la seguridad de los caminos y facilitar su uso tanto a residentes como a visitantes.

De forma paralela, el Consell también ejecuta estos días trabajos de reparación en la carretera des Cap. La institución ha indicado que esta actuación pretende mejorar el estado general de esta vía. En este tramo, los operarios intervienen en el pavimento, las aceras y el firme con el objetivo de reforzar la seguridad y elevar la calidad de la infraestructura viaria.

El Consell de Formentera ha señalado que estas actuaciones refuerzan el mantenimiento y la mejora de la red viaria de la isla en un momento previo al inicio de la temporada turística, cuando la movilidad en Formentera aumenta de forma notable.