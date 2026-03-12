El PSIB-PSOE de Formentera critica la "incoherencia" del PP en la reforma para el senador propio: "Si el PP dice que está con Formentera, es el momento de demostrarlo con hechos"

El PSIB-PSOE de Formentera ha cargado contra el Partido Popular (PP) por su actuación en la tramitación de la reforma de la Constitución para que la isla pueda contar con un senador propio. Los socialistas consideran que el comportamiento de los populares es "incoherente" e "irresponsable" en una reivindicación que califican de histórica para Formentera.

A través de un comunicado, la formación señala que la modificación constitucional necesita "mayorías cualificadas y acuerdos amplios" y sostiene que el proceso requiere "altura institucional, unidad y compromiso real", no "maniobras ni excusas".

El PSIB-PSOE recuerda que el PP local justificó su abstención en el Congreso con el argumento de que "no se fiaba" de que el PSOE no introdujera enmiendas. Sin embargo, los socialistas subrayan que, una vez concluido el plazo, el Grupo Popular ha registrado una enmienda al articulado de la proposición, fechada el 11 de marzo de 2026, y referida al artículo único que modifica el 69.3 de la Constitución.

A juicio de la formación, esa decisión contradice el argumento esgrimido previamente por los populares. Según el PSIB-PSOE, el PP "se abstuvo con el argumento del miedo a las enmiendas y, cuando llega el momento, hace exactamente aquello que decía temer: presentar enmiendas".

Imagen de archivo de José Vicente Marí Bosó, del Grupo Popular, durante su intervención en el Congreso. / PP

Los socialistas defienden que la reforma para dotar a Formentera de un senador propio es una modificación "puntual, clara y limitada", cuyo objetivo es corregir lo que consideran una "anomalía democrática" y permitir que la isla tenga representación directa en la Cámara territorial. En este sentido, subrayan que no se trata de una cuestión simbólica, sino de que Formentera pueda "hacer oír su voz, aportar su visión y defender sus necesidades" en asuntos como la financiación, los transportes, la vivienda, la protección del litoral, el medio ambiente o los servicios públicos.

La nota añade, además, que la propia tramitación parlamentaria está confirmando, según el partido, los riesgos que ya venía advirtiendo desde el inicio. El PSIB-PSOE asegura que hay enmiendas registradas por otros grupos que pretenden introducir cuestiones ajenas al objetivo de que Formentera tenga senador propio, como la derogación de una disposición transitoria sin relación con esta reforma o propuestas que, a su entender, exceden por completo el alcance del texto.

Ante esta situación, el partido reclama al PP que retire sus enmiendas y que exprese públicamente su respaldo a la reforma sin cambios que alteren "su contenido esencial". También pide a Sa Unió que deje de "ponerse de perfil" y que ejerza "presión política real" para que el PP nacional vote a favor cuando llegue el momento, al considerar que cualquier "ambigüedad, abstención o maniobra" puede bloquear una oportunidad histórica para la isla.

El secretario general del PSIB-PSOE de Formentera, Rafa Ramírez, resume esa exigencia en una frase recogida en el comunicado: "Si el PP dice que está con Formentera, es el momento de demostrarlo con hechos: retirando sus enmiendas y garantizando un voto afirmativo claro, sin matices y sin condiciones".