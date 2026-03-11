El PSOE de Formentera acusa al PP de “claudicar ante Vox” con la derogación de la ley de memoria democrática

El PSOE de Formentera ha emitido un comunicado en el que denuncia, "con absoluta firmeza", la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Balears aprobada este martes en el Parlament balear con los votos del PP y Vox. La decisión se tomó en medio de una fuerte contestación social y con familiares de víctimas y entidades memorialistas presentes durante el debate.

Desde la formación socialista consideran que lo ocurrido no es un simple cambio legislativo, sino un retroceso democrático de enorme gravedad. “Es un ataque directo a la dignidad de las personas represaliadas por el franquismo, a sus familias y al deber institucional de preservar la verdad, la justicia y la reparación”, han señalado los socialistas. La norma había estado vigente durante ocho años antes de su derogación.

El PSOE de Formentera sostiene que el Govern balear presidido por Marga Prohens ha consumado “una claudicación política y moral”, motivada, según afirman, por su dependencia parlamentaria de la ultraderecha y por los acuerdos alcanzados entre el PP y Vox.

Los socialistas recuerdan además que esta decisión choca frontalmente con la posición que ha mantenido Formentera. El Consell Insular ya se había posicionado institucionalmente en defensa de la memoria democrática y el pleno de la institución aprobó por unanimidad una iniciativa vinculada a la defensa de los valores democráticos y a la condena del fascismo tras el caso Le Senne.

Silencio de Sa Unió y sumisión a Vox

A este contexto, añaden, se suma “el silencio cómplice de Sa Unió”, el equipo de gobierno del Consell de Formentera, ante una derogación que, según el PSOE, contradice la posición institucional previamente aprobada por la propia institución. Los socialistas consideran especialmente grave que, ante una decisión de esta magnitud, Sa Unió no haya alzado la voz ni haya defendido públicamente lo que Formentera había aprobado institucionalmente.

“Callar en un momento así no es neutralidad: es complicidad política y moral con quienes quieren borrar la memoria de las víctimas”, señalan desde el PSOE de Formentera.

Para la formación, lo sucedido no solo supone una agresión a la memoria democrática de las Illes Balears, sino también una desautorización de la posición que Formentera había expresado de forma clara y democrática a través de sus instituciones. “El PP vuelve a demostrar que, cuando tiene que elegir entre dignidad democrática y sumisión a Vox, elige sumisión”, afirman.

El PSOE de Formentera califica la decisión como “profundamente injusta, ideológica y regresiva” y advierte de que derogar una ley como esta envía un mensaje intolerable: que el sufrimiento de las víctimas, la reparación moral y la defensa de la verdad pueden convertirse en moneda de cambio parlamentaria.

En este sentido, el secretario general del PSOE de Formentera, Rafa Ramírez, ha asegurado que “la memoria democrática no se deroga, no se borra por conveniencia y no se negocia con la ultraderecha”.

“Seguiremos defendiendo la dignidad de las víctimas, la verdad histórica y el respeto institucional que merece la memoria colectiva de nuestro pueblo. El PP y Vox pueden haber ganado una votación, pero han perdido cualquier autoridad moral para hablar de democracia, dignidad y respeto a la historia”, concluyen desde la formación socialista.