Gent per Formentera denuncia la derogación de la ley balear de memoria democrática como una “traición a los valores democráticos”

La formación insularista Gent per Formentera (GxF) ha denunciado en un comunicado la derogación de la Ley de Memoria Democrática de las Illes Balears aprobada el pasado martes en el Parlament balear, una decisión que la formación considera una “traición a los valores democráticos”.

Según ha señalado el partido, se trata de una ley “necesaria” cuya aprobación ya se había demorado durante demasiado tiempo y cuya eliminación supone un retroceso en las políticas de memoria histórica. GxF ha criticado que PP y Vox, con sus votos y celebraciones, “pretenden promover nuevamente el retorno al silencio, la desmemoria y el blanqueamiento de la dictadura”.

A pesar de ello, la formación ha asegurado que continuará trabajando por la defensa de los principios de verdad, justicia y reparación, que considera fundamentales para la construcción de una verdadera cultura democrática.

Promover la investigación

Desde GxF han recordado que en la isla este compromiso se concreta en la recuperación, conmemoración y difusión de la memoria democrática correspondiente al periodo comprendido entre 1931 y 1979, que incluye la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia.

En este sentido, GxF defiende la necesidad de impulsar políticas públicas que promuevan la investigación, el conocimiento y la divulgación de la memoria histórica, democrática y antifascista, mediante líneas de ayuda para proyectos de investigación, publicaciones, exposiciones, seminarios, foros y actos conmemorativos.

La formación también ha subrayado que en Formentera todavía queda mucho trabajo por hacer para localizar, conservar, proteger, difundir y dignificar espacios de memoria como es Campament, los cementerios o la base de hidroaviones. Asimismo, ha destacado que las campañas de excavación para localizar a personas desaparecidas en la isla han sido un éxito y deben tener continuidad.

"Grave retroceso democrático"

Gent per Formentera ha insistido en que la memoria de las víctimas perseguidas por motivos ideológicos, de conciencia, religiosos o sociales, así como la represión ejercida durante la dictadura franquista, el exilio y la deportación, no pueden caer en el olvido.

Este compromiso también se materializa, según la formación, en iniciativas como el proyecto de intervención artística Stolpersteine, impulsado por el artista alemán Gunter Demnig, en memoria de las cinco víctimas del nazismo vinculadas a Formentera.

Finalmente, GxF ha advertido de que la derogación de esta ley supone “un grave retroceso democrático e institucional” y ha reafirmado su compromiso con la dignidad de las víctimas, la defensa de la verdad y la construcción de una sociedad plenamente democrática.