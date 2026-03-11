Un millón de euros para crear un refugio climático y ampliar el colegio El Pilar en Formentera

El conseller de Educación y Universidades del Govern balear, Antonio Vera, acompañado del director territorial de Educación en Ibiza y Formentera, Juan Álvarez, se ha desplazado hasta Formentera este miércoles para, entre otros asuntos, presentar el anteproyecto de ampliación del colegio El Pilar, situado en la localidad de El Pilar de la Mola. Esta intervención tiene un presupuesto previsto de 416.550 euros y un término de ejecución de 12 meses a contar desde el inicio de los trabajos de construcción, cuyo proyecto ejecutivo se licitará próximamente con la idea de que, "a finales de año, poder hablar de obras", ha asegurado Vera.

En el patio del mismo centro, que hace las veces de parque urbano para el resto de la población, se intervendrá para crear un "refugio climático y un espacio de convivencia", una iniciativa pionera en la isla que, tras la firma de un convenio de colaboración escenificada este martes en el mismo colegio, estará financiada entre el Govern balear, que aportará 396.445 euros, y el Consell Insular, que sumará otros 225.497 euros, por lo que la inversión total alcanzará los 621.943 euros.

El conseller balear Antoni Vera y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, firman el convenio sobre el refugio climático / CAIB

Sombras naturales y reutilización del agua

Este último proyecto afecta a todo el ámbito exterior del recinto escolar, donde ahora se distinguen dos espacios: la zona del bosque y el perímetro de la pista deportiva. La idea es, respetando la pinada actual, añadir vegetación autóctona creando sombras naturales y áreas más frescas que reducirán la temperatura ambiental tanto alrededor de la pista como en la arboleda. Además, se recogerá y re-aprovechará el agua de lluvia de las cubiertas mediante la incorporación de depósitos, balsas y fuentes "que optimicen la gestión hídrica", según explica un comunicado de la conselleria balear de Educación y Universidades. El proyecto se ha dividido en tres fases y la administración insular se hará cargo de las dos primeras, mientras que el Govern, a través del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec), se ocupará de la tercera.

Arbolado del colegio El Pilar que formará parte del refugio climático proyectado / CAIB

Respecto a la ampliación del colegio de educación infantil y primaria, la arquitecta del Ibisec, Laura Oliver, ha presentado a los miembros del Govern, del Consell Insular y del equipo directivo de la escuela, el anteproyecto de la actuación.

En él se prevé la construcción de un nuevo volumen integrado a la edificación existente que alojará un comedor con un baño adaptado incluido, un pequeño cuarto de almacenaje y un aula que acogerá a los alumnos de primaria que desde hace años reciben sus clases en un módulo prefabricado. Las obras de ampliación se harán ocupando el espacio donde ahora se encuentran dos casetas de la compañía Telefónica y ocuparán 116,45 metros cuadrados. También se efectuarán mejoras de accesibilidad en otros 168 metros cuadrados del edificio actual, como la adecuación de la escalera principal, la renovación de pavimentos y la reordenación de los accesos presentes.

Ampliación IES Marc Ferrer

Durante su visita a Formentera, el conseller balear de Educación también ha visitado las obras de ampliación del IES Marc Ferrer de Sant Francesc, que "avanzan según los planes previstos", lo que hace suponer que para el próximo curso 2026-2027 estarán completadas. Cuestionado sobre la anunciada climatización del instituto, Vera ha declarado que el departamento que dirige está preparando "la licitación por lotes de las primeras veinte evaluaciones de climatización" de centros educativos del archipiélago balear. "El IES Marc Ferrer tiene la ventaja de que todo el aislamiento térmico exterior ya está hecho", ha comentado el conseller, lo que hace que el presupuesto necesario y el tiempo para llevar a cabo la actuación sean menores. Así, la climatización ya estará incorporada en la parte de la obra nueva y, en la antigua, se licitará antes del verano para poder adjudicarse lo antes posible, de manera que el único instituto de Formentera sea uno de los primeros de las Illes Balears en estar completamente climatizado.