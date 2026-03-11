Dos cazas sobrevuelan Formentera a baja altitud

Dos aviones militares han sobrevolado a baja altitud la isla de Formentera sobre las siete de la tarde de este miércoles, ocasionando un estruendo que ha sorprendido a los habitantes de la pitiusa del sur.

Los cazas han aparecido por el este, la zona de la Mola, y han cruzado la isla dirigiéndose hacia el Cap de Barbaria, al sur. Después han virado hacia el norte para volver nuevamente hacia es Cap, antes de desaparecer en el horizonte.

Los aviones militares han dado la vuelta sobre Formentera en pocos segundos / Javi Parejo

Es prácticamente imposible saber de dónde proceden ni hacia dónde se dirigen este tipo de aeronaves militares, pero en la tensa situación geopolítica actual, con conflictos armados en diferentes partes del mundo, el paso de los dos cazas no ha pasado desapercibido para los vecinos de la isla, a pesar de que el vuelo sobre Formentera ha durado tan solo unos segundos.