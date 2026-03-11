Ejército
Dos cazas sobrevuelan Formentera a baja altitud
Los aviones militares, que han aparecido por el este de Formentera, han cruzado la isla en pocos segundos causando un gran estruendo que ha sorprendido a los vecinos
Dos aviones militares han sobrevolado a baja altitud la isla de Formentera sobre las siete de la tarde de este miércoles, ocasionando un estruendo que ha sorprendido a los habitantes de la pitiusa del sur.
Los cazas han aparecido por el este, la zona de la Mola, y han cruzado la isla dirigiéndose hacia el Cap de Barbaria, al sur. Después han virado hacia el norte para volver nuevamente hacia es Cap, antes de desaparecer en el horizonte.
Es prácticamente imposible saber de dónde proceden ni hacia dónde se dirigen este tipo de aeronaves militares, pero en la tensa situación geopolítica actual, con conflictos armados en diferentes partes del mundo, el paso de los dos cazas no ha pasado desapercibido para los vecinos de la isla, a pesar de que el vuelo sobre Formentera ha durado tan solo unos segundos.
