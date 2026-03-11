Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda protegida en IbizaIncendio vivienda IbizaDe India a FormenteraMarta Torres premio APIB
instagramlinkedin

Ejército

Dos cazas sobrevuelan Formentera a baja altitud

Los aviones militares, que han aparecido por el este de Formentera, han cruzado la isla en pocos segundos causando un gran estruendo que ha sorprendido a los vecinos

Uno de los aviones militares que han sobrevolado la pitiusa del sur

Uno de los aviones militares que han sobrevolado la pitiusa del sur / Javi Parejo

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Formentera

Dos aviones militares han sobrevolado a baja altitud la isla de Formentera sobre las siete de la tarde de este miércoles, ocasionando un estruendo que ha sorprendido a los habitantes de la pitiusa del sur.

Los cazas han aparecido por el este, la zona de la Mola, y han cruzado la isla dirigiéndose hacia el Cap de Barbaria, al sur. Después han virado hacia el norte para volver nuevamente hacia es Cap, antes de desaparecer en el horizonte.

Noticias relacionadas y más

Uno de los cazas captados por la cámara de Javi Parejo mientras sobrevolaba Formentera

Los aviones militares han dado la vuelta sobre Formentera en pocos segundos / Javi Parejo

Es prácticamente imposible saber de dónde proceden ni hacia dónde se dirigen este tipo de aeronaves militares, pero en la tensa situación geopolítica actual, con conflictos armados en diferentes partes del mundo, el paso de los dos cazas no ha pasado desapercibido para los vecinos de la isla, a pesar de que el vuelo sobre Formentera ha durado tan solo unos segundos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una pelea entre menores acaba con varios heridos leves y actos vandálicos en Formentera
  2. Una reyerta entre menores migrantes no acompañados obliga a intervenir a la Guardia Civil en Formentera
  3. Alerta naranja, Bad Bunny y muchas moscas en el Carnaval de Formentera
  4. Advierten en Formentera de un verano 'cargado de incidentes' por las 'dificultades de integración' de menores y la falta de efectivos de la Guardia Civil
  5. Un incendio arrasa una garaje y daña una vivienda en Formentera
  6. El Consell admite que los datos de los ciudadanos de Formentera se han visto 'comprometidos' en el ciberataque de enero
  7. Un invierno sin quioscos de playa en Formentera el año que viene por la 'persecución administrativa
  8. El buen tiempo reactiva la llegada de pateras a Ibiza y Formentera

Gent per Formentera denuncia la derogación de la ley balear de memoria democrática como una “traición a los valores democráticos”

Gent per Formentera denuncia la derogación de la ley balear de memoria democrática como una “traición a los valores democráticos”

Un millón de euros para crear un refugio climático y para ampliar el colegio El Pilar en Formentera

Un millón de euros para crear un refugio climático y para ampliar el colegio El Pilar en Formentera

Dos cazas sobrevuelan Formentera a baja altitud

Dos cazas sobrevuelan Formentera a baja altitud

El PSOE de Formentera acusa al PP de “claudicar ante Vox” con la derogación de la ley de memoria democrática

El PSOE de Formentera acusa al PP de “claudicar ante Vox” con la derogación de la ley de memoria democrática

El Consell de Formentera solicita al Estado acelerar las pruebas de edad para mejorar la gestión de menores migrantes que llegan a la isla

El Consell de Formentera solicita al Estado acelerar las pruebas de edad para mejorar la gestión de menores migrantes que llegan a la isla

Formentera arregla los caminos rurales para que estén listos antes de la temporada estival

Formentera arregla los caminos rurales para que estén listos antes de la temporada estival

Interceptadas 15 personas, entre ellas dos menores, tras llegar en patera a Formentera

Interceptadas 15 personas, entre ellas dos menores, tras llegar en patera a Formentera

El Parlament apremia al Govern a cumplir con el pacto de legislatura firmado entre el PP y Sa Unió de Formentera en 2023

El Parlament apremia al Govern a cumplir con el pacto de legislatura firmado entre el PP y Sa Unió de Formentera en 2023
Tracking Pixel Contents