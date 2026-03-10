Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Interceptadas 15 personas, entre ellas dos menores, tras llegar en patera a Formentera

Es la segunda embarcación que llega a la isla en dos días

Una patera en Formentera en una imagen de archivo. / DI

Jessica Merodio

Ibiza

Un total de 15 personas de origen magrebí han sido interceptadas este martes en la zona de es Ram, en Formentera, tras llegar a la isla a bordo de una patera, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Baleares.

La actuación se ha producido a las 12.36 horas de este martes 10 de marzo y en el operativo ha intervenido la Guardia Civil del Puesto de Formentera y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia. Según fuentes cercanas al dispositivo de rescate y atención a los migrantes, entre ellos hay dos menores de edad que han quedado bajo la tutela del Consell de Formentera, por lo que a día de hoy serían 145 los menores extranjeros no acompañados a cargo de la institución.

Se trata de la segunda patera localizada en las Pitiusas este mes de marzo, después de que este lunes fueran interceptadas otras 14 personas de origen magrebí en la zona de es Caló, también en Formentera.

Con esta nueva llegada, el número de migrantes que han arribado a las Pitiusas en lo que va de 2026 se eleva a 374 personas en 24 embarcaciones. De ese total, 334 han llegado a Formentera y 40, a Ibiza.

Además, también han sido rescatadas este martes otras 88 personas de origen subsahariano en diferentes puntos de Baleares. Las primeras 58 han llegado a bordo de dos pateras a Cabrera, mientras que una tercera embarcación fue interceptada 13 millas al este de Mallorca.

Con estos datos, son un total de 103 los migrantes que han llegado este martes en patera a todas las islas.

