Sucesos
Detenido un joven tras intentar huir de la Policía Local de Formentera en es Pujols
Los agentes localizan entre sus pertenencias una sustancia que podría ser cocaína
La Policía Local de Formentera detuvo durante la madrugada del viernes al sábado a un joven de 24 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras ser interceptado cuando circulaba en dirección contraria por la avenida de Miramar, en es Pujols. Los hechos ocurrieron alrededor de las 00.50 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana y control del tráfico observó un ciclomotor que circulaba en sentido contrario por esta vía.
Ante esta infracción, los agentes procedieron a dar el alto al conductor, que hizo caso omiso a las indicaciones policiales y continuó su marcha. Finalmente, la patrulla logró interceptarlo en las proximidades del núcleo urbano.
Una vez identificado, los agentes localizaron entre sus pertenencias aproximadamente 10 gramos de una sustancia que podría ser cocaína, a falta de los resultados finales de la analítica. Por estos hechos, el individuo fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y posteriormente puesto a disposición de las autoridades competentes.
La actuación la llevaron a cabo agentes de la Policía Local de Formentera en el marco de las labores habituales de prevención y vigilancia que se desarrollan durante el servicio nocturno.
