El Consell de Formentera solicita al Estado acelerar las pruebas de edad para mejorar la gestión de menores migrantes que llegan a la isla

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, se ha reunido este martes con la directora insular de la Administración del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, para abordar diversas cuestiones relacionadas con la gestión de la llegada de migrantes a la isla y otros asuntos de coordinación institucional.

Durante el encuentro, Portas ha solicitado agilizar las pruebas de verificación de edad que se practican a los menores migrantes no acompañados. El presidente ha explicado que la convivencia entre menores y personas adultas dentro de los mismos recursos es uno de los factores que generan conflictos y tensiones en los centros de acogida, según una nota de prensa del Consell Insular.

Por este motivo, ha insistido en la necesidad de que los procesos de determinación de edad se resuelvan con la máxima rapidez posible y que las primeras valoraciones que se realizan en Formentera sean lo más rigurosas y eficaces posible, con el objetivo de detectar desde el primer momento posibles casos de mayoría de edad y evitar situaciones que posteriormente dificulten la gestión de los centros.

143 menores no acompañados

Actualmente, Formentera acoge a 143 menores no acompañados. Desde principios de año y hasta el lunes 9 de marzo, han llegado a la isla 30 menores. En la misma fecha del año pasado, en 2025, se habían registrado únicamente 20 llegadas, lo que evidencia el aumento de la presión migratoria durante las primeras semanas del año.

Durante la reunión también se ha abordado la retirada de las pateras acumuladas en el Área de Residuos des Cap, una cuestión que preocupa al Consell. Guasch ha explicado que está previsto que a partir del 1 de abril pueda comenzar a trabajar la empresa adjudicataria del nuevo contrato, lo que permitirá iniciar las tareas de retirada de estas embarcaciones.

En relación con la cesión del solar para la construcción de viviendas destinadas a la Guardia Civil, Portas ha trasladado que el procedimiento administrativo se encuentra ya en las últimas fases del registro y que la cesión podría elevarse al pleno del Consell el próximo mes de abril.

Guardia Civil de Tráfico

Otro de los temas tratados durante la reunión ha sido la necesidad de que Formentera cuente este verano con efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.El presidente insular ha recordado que la falta de estos agentes ya quedó claramente en evidencia el pasado verano, una situación que generó dificultades en la gestión y el control del tráfico en la isla. Por ello, Portas ha solicitado que se garantice la presencia de estos efectivos durante la próxima temporada turística, con el objetivo de asegurar una cobertura adecuada y reforzar la seguridad vial en Formentera.

Finalmente, también se ha abordado la cobertura de plantillas en servicios del Estado en la isla, como Correos o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Guasch ha explicado que la incorporación de nuevos efectivos depende de los procesos de oposición, aunque se ha planteado la necesidad de que estos procesos puedan territorializarse y no se convoquen exclusivamente a escala estatal, para facilitar la cobertura de plazas en territorios insulares como Formentera.