Formentera arregla los caminos rurales para que estén listos antes de la temporada estival

La Brigada de Caminos del Consell de Formentera ha intensificado los trabajos de reparación de los caminos públicos de la isla para que estén en las mejores condiciones cuando dé comienzo la temporada estival. Así lo explicó el pasado lunes el conseller de Infraestructuras, Javi Serra, durante una entrevista ofrecida a la emisora de radio local, Radio Illa.

El equipo de personas que forma la brigada encargada de la conservación y el buen estado de los caminos rurales de la isla, trabaja todo el año realizando labores de mantenimiento de la extensa red de caminos de titularidad pública. Según el primer inventario para elaborar el Catálogo de caminos rurales, la pitiusa del sur cuenta un total de 214 con más de 220 kilómetros lineales. De ellos, el Consell sería el responsable del mantenimiento de unos 120, según aseguró Serra en la entrevista radiofónica.

Los trabajos de reparación y mantenimiento siguen una ruta predefinida que este año ha comenzado por los caminos del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera y continuará por Punta Prima, Ca Marí, Sant Francesc, es Mal Pas, Can Parra, es Cap de Barbaria, Punta Rasa, Cala Saona, ses Bardetes, Porto-Salè, Migjorn, es Carnatge y La Mola.

Drenaje

Aunque este año estaba previsto ejecutar unos trabajos para mejorar el drenaje de los terrenos, creando cunetas en los caminos para que el agua de la lluvia corra por los lados, la sucesión de temporales que ha azotado la isla este invierno ha hecho que el proyecto, que habría retrasado la reparación de toda la red, se posponga.

De esta manera, todos los caminos estarán listos "antes o justo antes" del inicio de la temporada turística, confió Serra. Además, durante el verano se volverá a intervenir sobre los caminos más transitados, como los que llevan hasta las playas de Migjorn, los de ses Illetes o Can Marroig.

Algunos caminos de Formentera han quedado muy deteriorados por las lluvias de los sucesivos temporales / CIF

Según explica Radio Illa, los vecinos que quieran notificar el estado de un camino y solicitar su acondicionamiento pueden hacerlo a través de la OVAC, por medio de una instancia específica alojada en el apartado 'Trámites y gestiones' de la página web, en la subsección 'Otros'.