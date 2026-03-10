La APB colocará una rampa Ro-Ro auxiliar en el puerto de la Savina, en Formentera, antes del verano

La Autoridad Portuaria de Balears (APB) sustituirá las defensas de los muelles y colocará una rampa Ro-Ro auxiliar en el puerto de la Savina antes de que comience la temporada estival, según confirman desde el ente público de Puertos del Estado.

Los trabajos de renovación de las defensas, que protegen tanto a los muelles como a las embarcaciones de impactos y colisiones, se llevarán a cabo durante los meses de marzo, abril y mayo, en una operación que se realiza por la noche y, por tanto, no afectará a la operativa portuaria.

Respecto a la rampa Ro-Ro, la pasarela que conecta el muelle del puerto con la cubierta de los buques para extraer o introducir mercancía o vehículos, aunque estaba previsto su cambio por una nueva durante el pasado mes de febrero, la APB ha informado de que actualmente todavía se están tramitando los permisos administrativos necesarios para instalar una rampa auxiliar en la zona conocida como Muelle interior, primer paso para poder sustituir la actual.

Esta rampa secundaria estará ya en servicio este verano y la previsión es que, cuando termine la temporada alta, se pueda retirar la que debe ser sustituida y que está situada en el Muelle del dique de abrigo. De esta manera, las operaciones del puerto no se verán afectadas.

Rampa alternativa

Además, la Autoridad Portuaria se plantea la posibilidad de que la pasarela auxiliar no sea retirada tras los trabajos de sustitución, lo que significaría que la Savina podrá contar con una rampa alternativa.

A principios de diciembre del año pasado, se reunió el Consejo de navegación y puerto del puerto de la Savina. Momentos antes de comenzar el encuentro, el presidente de la APB, Javier Sanz, y el director de la institución, Toni Ginard, informaron a los medios del plan de inversiones de la APB previsto para el periodo 2025-2030, por un valor de 9,4 millones de euros.

Entre las mejoras en infraestructuras previstas, aparecían tanto la sustitución de las defensas y de la rampa Ro-Ro como la reforma de la segunda planta del edificio de Capitanía Marítima. Esta última intervención se dio por finalizada hace dos semanas, con la firma de la recepción de obra por parte de la APB.

También se informó en aquel momento de que a finales del presente mes de marzo se conocería quién es el nuevo concesionario del puerto de la Savina.