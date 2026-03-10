El Parlament apremia al Govern a cumplir con el pacto de legislatura firmado entre el PP y Sa Unió de Formentera en 2023

El pleno del Parlament balear de este martes debatió y posteriormente aprobó una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que tiene su origen en una interpelación de Pilar Costa en la sesión plenaria del pasado 24 de febrero, sobre el cumplimiento del Govern con los compromisos y acuerdos firmados entre el PP y Sa Unió de Formentera en 2023 para garantizar la investidura de Marga Prohens como presidenta del Ejecutivo balear. Si los populares se han limitado a asegurar que el Govern "ha cumplido, cumple y cumplirá" los acuerdos "con hechos, con presupuesto y con proyectos", tanto Vox como el diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, han cargado contra los socialistas acusándoles de utilizar a la pitiusa del sur como "escenario de desgaste político" y como "estrategia política".

Durante el debate de los ocho puntos en los que se ha dividido la iniciativa, los socialistas han destacado que, tras dos años y medio de legislatura, se han incumplido "más de un 80%" de los compromisos y a algunos de ellos ya se ha "renunciado" directamente, como la Unidad Básica de Salud (UBS) del Pilar de la Mola, ha asegurado su portavoz Marco Antonio Guerrero.

También han vuelto a criticar desde el PSIB la abstención del PP en la votación en el Congreso de los Diputados sobre el senador propio para Formentera, la falta de plazas públicas gratuitas para niños de 0 a 3 años en la isla y las obras de la promoción de Viviendas de Protección Oficial de Sant Ferran, que acumulan años de retraso.

Trileros y juego de malabares

En su turno de palabra, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Gil, ha asegurado que los socialistas "están sumamente alejados de Formentera", afirmando que "el pueblo de Formentera no quiere una Unidad Básica de Salud en la Mola, lo que quieren es un nuevo centro de salud y el Govern lo va a hacer realidad". También ha justificado la abstención de su partido en la votación sobre el senador propio de la pitusa del sur, lamentando encontrarse "frente a trileros que hacen de la política un juego de malabares", y con quien "toda prudencia es poca".

Además, Gil ha instado al Consell de Formentera a aprobar cuanto antes el reglamento que regula el fondeo en s'Estany des Peix, recordando que el Govern no tiene competencias para hacerlo. Los populares habían presentado varias enmiendas a la moción que han sido rechazadas por el plenario.

Llegado su turno, el diputado por Formentera y conseller no adscrito en el Consell Insular, Llorenç Córdoba, ha denunciado la utilización de la pitiusa del sur como "escenario de una operación de desgaste político" y ha acusado a los socialistas de "elaborar un relato prefabricado" e "interesado". "Todos sabemos que esta no es una moción inocente ni neutra", ha afirmado durante su intervención, criticando que "manipular este debate por intereses de partido no es lícito".

Córdoba ha admitido que faltan por cumplir o completar puntos del acuerdo que firmó con el PP, pero ha excusado el rechazo por parte del Govern a construir la UBS de la Mola asegurando que él mismo, cuando era presidente del Consell de Formentera, "vista la previsión del Govern de construir un nuevo Centro de Atención Primaria" junto al hospital de Sant Francesc, consideró que "no tenía sentido mantener esa demanda en los mismos términos". "Formentera no necesita que nadie la utilice para hacer oposición teatral, necesita resultados", ha concluido.

Patricia de las Heras, por parte del Grupo Parlamentario Vox, ha coincidido con Córdoba al afirmar que la iniciativa socialista "responde a una estrategia política de la izquierda". De las Heras ha calificado la moción de "oposición teatral, que consiste en utilizar los problemas reales de un territorio para construir un relato partidista sobre el abandono de Formentera", culpando a los partidos de izquierda de haber "perpetrado" ese abandono.