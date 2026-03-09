Migración
Interceptan a 14 migrantes llegados este lunes a Formentera
La Guardia Civil y el Servicio Aéreo intervienen en el operativo en la zona de es Caló
Un total de 14 personas de origen magrebí han sido interceptadas este lunes en la zona de es Caló, en Formentera, según han informado desde la Delegación del Gobierno en Baleares.
La actuación se ha producido a las 15.15 horas, y en el operativo han intervenido la Guardia Civil de Formentera y el Servicio Aéreo de la Guardia Civil.
También durante tarde del lunes, Salvamento Marítimo y Guardia Civil han rescatado a 32 personas de origen subsahariano que iban a bordo de una patera, operativo que se ha desarrollado a las 14.30 horas a 0,5 millas al sur de la isla de Cabrera.
Se trata de la primera patera llegada a Pitiusas en marzo. En total, durante el 2026 han arribado 359 migrantes en 23 embarcaciones, 319 de ellos a Formentera y los otros 40 a Ibiza.
