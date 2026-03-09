Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras Juzgados de IbizaVilla OtiliaContraprogramación 8MVisitas Parador de Ibiza
instagramlinkedin

Migración

Interceptan a 14 migrantes llegados este lunes a Formentera

La Guardia Civil y el Servicio Aéreo intervienen en el operativo en la zona de es Caló

Imagen de archivo de una patera en Ibiza.

Imagen de archivo de una patera en Ibiza. / Guardia Civil

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un total de 14 personas de origen magrebí han sido interceptadas este lunes en la zona de es Caló, en Formentera, según han informado desde la Delegación del Gobierno en Baleares.

La actuación se ha producido a las 15.15 horas, y en el operativo han intervenido la Guardia Civil de Formentera y el Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

También durante tarde del lunes, Salvamento Marítimo y Guardia Civil han rescatado a 32 personas de origen subsahariano que iban a bordo de una patera, operativo que se ha desarrollado a las 14.30 horas a 0,5 millas al sur de la isla de Cabrera.

Noticias relacionadas y más

Se trata de la primera patera llegada a Pitiusas en marzo. En total, durante el 2026 han arribado 359 migrantes en 23 embarcaciones, 319 de ellos a Formentera y los otros 40 a Ibiza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una pelea entre menores acaba con varios heridos leves y actos vandálicos en Formentera
  2. Una reyerta entre menores migrantes no acompañados obliga a intervenir a la Guardia Civil en Formentera
  3. Alerta naranja, Bad Bunny y muchas moscas en el Carnaval de Formentera
  4. Advierten en Formentera de un verano 'cargado de incidentes' por las 'dificultades de integración' de menores y la falta de efectivos de la Guardia Civil
  5. Un incendio arrasa una garaje y daña una vivienda en Formentera
  6. El Consell admite que los datos de los ciudadanos de Formentera se han visto 'comprometidos' en el ciberataque de enero
  7. Un invierno sin quioscos de playa en Formentera el año que viene por la 'persecución administrativa
  8. El buen tiempo reactiva la llegada de pateras a Ibiza y Formentera

Interceptan a 14 migrantes llegados este lunes a Formentera

Interceptan a 14 migrantes llegados este lunes a Formentera

Tres días para disfrutar del auténtico espíritu fallero en Formentera de la mano de la Falla Valenciana es Pujols

Tres días para disfrutar del auténtico espíritu fallero en Formentera de la mano de la Falla Valenciana es Pujols

Romper el silencio del ayer para poder gritar contra la violencia hoy

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Formentera renueva la señalización viaria del núcleo de Sant Francesc para mejorar la seguridad y el tráfico

Formentera renueva la señalización viaria del núcleo de Sant Francesc para mejorar la seguridad y el tráfico

Advierten en Formentera de un verano "cargado de incidentes" por las "dificultades de integración" de menores y la falta de efectivos de la Guardia Civil

Advierten en Formentera de un verano "cargado de incidentes" por las "dificultades de integración" de menores y la falta de efectivos de la Guardia Civil

Los bomberos intervienen en dos incendios en dos viviendas en la misma tarde en Formentera

Los bomberos intervienen en dos incendios en dos viviendas en la misma tarde en Formentera

¿Quieres ser taxista en Formentera? El Consell abre una segunda convocatoria

¿Quieres ser taxista en Formentera? El Consell abre una segunda convocatoria
Tracking Pixel Contents