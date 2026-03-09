Tres días para disfrutar del auténtico espíritu fallero en Formentera de la mano de la Falla Valenciana es Pujols

La Asociación Falla Valenciana es Pujols ha presentado el cartel de eventos que ha preparado para celebrar su fiesta grande. Tras un intenso año de actividades destinadas a crear espíritu fallero y captar financiación, los miembros de la asociación echarán la casa por la ventana los días 20, 21 y 22 de este mes de marzo con todo tipo de propuestas que tendrán lugar en la plaza de Europa de la localidad formenterense.

El viernes 20, a las 9 de la mañana, se plantarán los monumentos falleros que se han mantenido en secreto hasta ahora. A las 13.30 horas la comisión fallera ofrecerá un brindis de honor a las autoridades y a las falleras mayores. A partir de las 16.30 horas del mismo viernes, los más pequeños de la isla están invitados a jugar en la plaza, donde se instalarán castillos inflables y habrá un taller de pintacaras. Las asociaciones de padres y madres (Apimas) de los diferentes centros escolares montarán puestos de comida para que quien lo desee pueda merendar allí mismo.

Los monumentos falleros de 2025 antes de su quema / Pilar Martínez

A las 18 horas empezará la música de Dj Negrito, que acompañará el tardeo y la cena, prevista para las 20 horas, hasta que una hora después comience el concierto de Los del varadero. El ritmo seguirá con un pasacalles a cargo de la Xaranga Xapurrao, que vendrán desde la localidad valenciana de Xàtiva para acompañar a la Falla Valenciana es Pujols durante todo el fin de semana. La primera jornada acabará bien entrada la noche con la música de la Fiesta Caribe Mix.

Mascletà, comida y bingo

El sábado 21 de marzo comienza temprano, con la despertà a las 9 de la mañana seguida de la recogida de las falleras mayores por sus domicilios. A las 14.30 horas se disparará la primera mascletà, también en la plaza de Europa, y después habrá una comida popular elaborada por la asociación gastronómica Sa Raval des Pa i Oli. La tarde se ha reservado para los niños, con animación infantil, globotà y merienda a cargo de las Apimas. A partir de las 18 horas, bingo y tardeo con la música de PD Burbaia.

A las 20 horas cena en la Falla seguida de un nuevo pasacalles con la Xaranga Xapurrao para hacer tiempo hasta las 21.20, cuando dará comienzo el concierto de Esta me la sé, al que seguirá una animada Fiesta Verbenà.

El domingo 22 de marzo será el día grande, que comenzará al mediodía con la procesión de la Virgen de los Desamparados por es Pujols seguida de la ofrenda floral a la virgen y una misa.

Ofrenda floral del año pasado / P.M.V

A las 14.30 dará comienzo la segunda mascletà seguida de una paella popular elaborada por Vicent 'Andreuet'. Por la tarde, más castillos inflables para los pequeños, buñuelos con chocolate con animación a cargo de Xaranga Xapurrao y tardeo con DJ Padjesa.

Para las 19 horas se ha programado una ballada de curt con las colles de ball pagès de Formentera. Sobre las 20 horas habrá cena en la Falla seguida por una animada fiesta Cazalla Fest, que contará con discomóvil para hacer bailar a todos los asistentes y, ya a las 21 horas, está prevista la cremà de la falla infantil. La cremà de la falla mayor, precedida por un imponente castillo de fuegos artificiales a las 22 horas, pondrá punto y final a una nueva edición de unas fiestas muy esperadas por todos los residentes de la isla.