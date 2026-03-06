Formentera renueva la señalización viaria del núcleo de Sant Francesc para mejorar la seguridad y el tráfico

El Consell de Formentera ha iniciado esta semana los trabajos de repintado de la señalización horizontal en todo el núcleo urbano de Sant Francesc, una actuación destinada a mejorar la ordenación del tráfico, reforzar la seguridad vial y actualizar los espacios de estacionamiento en el centro de la localidad, según informa un comunicado de la institución insular.

Los trabajos incluyen el repintado general de la señalización en la calzada y la actualización de todas las marcas viarias existentes, con el objetivo de garantizar una circulación más clara y segura tanto para los conductores como para los peatones.

Repintado de la señalización horizontal en Sant Francesc / CIF

En el marco de esta actuación también se introducirán modificaciones en la calle des Pla del Rei, atendiendo a las peticiones formuladas por los vecinos de la zona. En concreto, se procederá a la reorganización de algunos espacios reservados para carga y descarga con el objetivo de adaptarlos mejor a las necesidades reales del barrio y mejorar la convivencia entre la actividad comercial, la movilidad y el vecindario. Además, la intervención prevé la actualización de toda la señalización horizontal del núcleo, incluyendo pasos de peatones, zonas de estacionamiento y otras indicaciones viarias.

Dos semanas

Esta actuación tiene un coste aproximado de 40.000 euros y un plazo de ejecución previsto de unas dos semanas, siempre condicionado por las condiciones meteorológicas.

Desde el Consell Insular se solicita comprensión a la ciudadanía por las posibles molestias puntuales que puedan producirse durante los trabajos y se recomienda seguir la señalización provisional que se instalará.