Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vídeo sexualVíctima del violador de IbiaDesabastecimiento en IbizaFallece Maria MaríPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Infraestructuras

Formentera renueva la señalización viaria del núcleo de Sant Francesc para mejorar la seguridad y el tráfico

El Consell inicia los trabajos de repintado de marcas viales y reorganización de zonas de carga y descarga en el centro del pueblo, una actuación que se ejecutará en unas dos semanas y tiene un coste de 40.000 euros

Trabajos de repintado en la calle Santa Maria de Sant Francesc de Formentera

Trabajos de repintado en la calle Santa Maria de Sant Francesc de Formentera / CIF

Pilar Martínez

Pilar Martínez

El Consell de Formentera ha iniciado esta semana los trabajos de repintado de la señalización horizontal en todo el núcleo urbano de Sant Francesc, una actuación destinada a mejorar la ordenación del tráfico, reforzar la seguridad vial y actualizar los espacios de estacionamiento en el centro de la localidad, según informa un comunicado de la institución insular.

Los trabajos incluyen el repintado general de la señalización en la calzada y la actualización de todas las marcas viarias existentes, con el objetivo de garantizar una circulación más clara y segura tanto para los conductores como para los peatones.

Repintado de la señalización horizontal en Sant Francesc

Repintado de la señalización horizontal en Sant Francesc / CIF

En el marco de esta actuación también se introducirán modificaciones en la calle des Pla del Rei, atendiendo a las peticiones formuladas por los vecinos de la zona. En concreto, se procederá a la reorganización de algunos espacios reservados para carga y descarga con el objetivo de adaptarlos mejor a las necesidades reales del barrio y mejorar la convivencia entre la actividad comercial, la movilidad y el vecindario. Además, la intervención prevé la actualización de toda la señalización horizontal del núcleo, incluyendo pasos de peatones, zonas de estacionamiento y otras indicaciones viarias.

Dos semanas

Esta actuación tiene un coste aproximado de 40.000 euros y un plazo de ejecución previsto de unas dos semanas, siempre condicionado por las condiciones meteorológicas.

Noticias relacionadas y más

Desde el Consell Insular se solicita comprensión a la ciudadanía por las posibles molestias puntuales que puedan producirse durante los trabajos y se recomienda seguir la señalización provisional que se instalará.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una pelea entre menores acaba con varios heridos leves y actos vandálicos en Formentera
  2. Una reyerta entre menores migrantes no acompañados obliga a intervenir a la Guardia Civil en Formentera
  3. Alerta naranja, Bad Bunny y muchas moscas en el Carnaval de Formentera
  4. Un incendio arrasa una garaje y daña una vivienda en Formentera
  5. El Consell admite que los datos de los ciudadanos de Formentera se han visto 'comprometidos' en el ciberataque de enero
  6. Un invierno sin quioscos de playa en Formentera el año que viene por la 'persecución administrativa
  7. El buen tiempo reactiva la llegada de pateras a Ibiza y Formentera
  8. Formentera rechaza la caducidad de la concesión de los servicios de playa

Formentera renueva la señalización viaria del núcleo de Sant Francesc para mejorar la seguridad y el tráfico

Formentera renueva la señalización viaria del núcleo de Sant Francesc para mejorar la seguridad y el tráfico

Advierten en Formentera de un verano "cargado de incidentes" por las "dificultades de integración" de menores y la falta de efectivos de la Guardia Civil

Advierten en Formentera de un verano "cargado de incidentes" por las "dificultades de integración" de menores y la falta de efectivos de la Guardia Civil

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Los bomberos intervienen en dos incendios en dos viviendas en la misma tarde en Formentera

Los bomberos intervienen en dos incendios en dos viviendas en la misma tarde en Formentera

¿Quieres ser taxista en Formentera? El Consell abre una segunda convocatoria

¿Quieres ser taxista en Formentera? El Consell abre una segunda convocatoria

Formentera reduce a casi la mitad el número de denuncias por venta ambulante ilegal durante el verano

Formentera refuerza en Berlín su confianza en el mercado alemán pese a la incertidumbre internacional

Formentera refuerza en Berlín su confianza en el mercado alemán pese a la incertidumbre internacional

El folklore de Galicia, Italia y Formentera baila en Sant Francesc

El folklore de Galicia, Italia y Formentera baila en Sant Francesc
Tracking Pixel Contents