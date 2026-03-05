Formentera reduce a casi la mitad el número de denuncias por venta ambulante ilegal durante el verano

El Consell de Formentera interpuso un total de 81 procedimientos sancionadores por venta ambulante no autorizada durante la temporada estival del año pasado. Durante el mismo periodo de 2024, se abrieron 148 propuestas de sanción, un 45,3% más que en 2025. Aunque se desconoce el lugar exacto donde se produjeron los hechos denunciados, la gran mayoría suelen corresponder a venta de fruta preparada, ropa y bebidas por las playas de la isla, principalmente en ses Illetes y a lo largo de la costa de Migjorn.

De estos 81 procedimientos sancionadores, solo 23 han podido ser comunicados a los infractores y, los restantes 58, fueron publicados en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) el pasado 21 de febrero, en un listado donde consta la fecha, el precepto infringido, el número de expediente, parte del DNI y el nombre completo de los vendedores multados. A partir del día siguiente de la publicación, los interesados tenían 15 días naturales para formular las alegaciones, reclamaciones o impugnaciones que consideren pertinente. De no hacerlo, la sanción se considerará firme y el Consell podrá iniciar su cobro por la vía de apremio.

Respecto a los vendedores denunciados, se les aplica el artículo 3 de la Ordenanza sancionadora de la venta ambulante no autorizada en Formentera, aprobada por el Consell Insular en 2022 y según la cual los reseñados han cometido una infracción grave sancionable con una multa de 1.600 euros.

Reincidentes

Un año más, llama la atención que, a pesar de la reducción del número de sanciones interpuestas, muchos de los multados son los mismos que en 2024. Así, en lo alto del listado en cuanto a acumulación de procedimientos sancionadores se encuentra Juan F. R., que el pasado verano recibió 13 multas por venta ambulante ilegal a las que hay que sumar las 21 sanciones por el mismo motivo que recibió en 2024. Si esa persona pagara el importe estipulado, las arcas del Consell abrían recibido 54.400 euros solo en los dos últimos años.

También regresó el verano pasado a la isla alguien que comparte apellidos con el anteriormente mencionado, Antonio María F. R., que fue multado cuatro veces en 2025, una docena de veces en 2024 y en 21 ocasiones en 2023. Si aparece en el BOIB es porque tampoco se le ha podido comunicar por carta certificada con aviso de recibo la comisión de las infracciones en ningún momento en estos tres últimos años.

Otro vendedor ambulante sin permiso responde a las iniciales Alejandro Ismael C. M. y se le abrieron seis expedientes sancionadores el año pasado. En 2024 no recibió ninguna sanción, pero alguien con los mismos apellidos, pero con los dos nombres de pila en orden inverso, Ismael Alejandro C. M., fue multado cinco veces ese año.

También hay infractores nuevos, como Camila S.F., que fue multada cuatro veces el verano pasado, pero no aparece en el listado del año anterior. O Daiana D., también mujer, que recibió cuatro propuestas de sanción que tampoco se le han podido notificar oficialmente.

El listado continúa, y deja un año más una sensación de impunidad entre los comerciantes y residentes en la isla.