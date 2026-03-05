Advierten en Formentera de un verano "cargado de incidentes" por las "dificultades de integración" de menores y la falta de efectivos de la Guardia Civil

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) urge a "los órganos competentes" a adoptar medidas para "revertir" la situación en Formentera, con un incremento de la "sensación de inseguridad" que el reducido número de agentes en la isla no puede atender, de manera que se pueda "garantizar un servicio de seguridad eficaz, estable y valorado por los residentes". Desde esta asociación dudan de que la situación se calme por sí sola y auguran "una temporada llena de incidentes".

En el texto, recuerdan el altercado entre menores extranjeros tutelados y jóvenes residentes que tuvo lugar el 13 de febrero en el Casal de Joves de Sant Francesc, y afirman que estos enfrentamientos "no son hechos aislados sino conflictos que se están produciendo de manera recurrente por la mala convivencia entre los menores".

Luis Fernández del Blanco, secretario provincial de la AUGC en Balearse, explica que en Formentera "se han detectado dificultades de integración" de los menores migrantes, acompañadas de "un aumento significativo de robos y denuncias que incrementan la sensación de inseguridad entre los residentes", un hecho al que habría que añadir la "disminución considerable" de efectivos del cuerpo armado motivada por "el elevado coste de la vida y la falta de medidas que favorezcan la fidelización del personal".

En este sentido, Fernández del Blanco considera que "la carencia de personal en el Puesto de la Guardia Civil de Formentera, ya de por sí saturado por la elevada demanda en todos los ámbitos de la Guardia Civil, como son Fiscal, Seprona o Tráfico, incrementa la previsibilidad de que surjan dificultades para atender de manera adecuada todas las necesidades de seguridad del territorio".

Enfrentamientos

Sobre los enfrentamientos protagonizados por los menores que llegan a bordo de pateras y quedan bajo la tutela del Consell Insular, Fernández del Blanco afirma que la Guardia Civil de la isla recibe numerosas llamadas para intervenir por "conflictos internos" entre los tutelados, con "peleas y denuncias por presuntos robos, especialmente entre jóvenes argelinos y subsaharianos". "Se han producido altercados con lanzamiento de objetos, como botellas, así como amenazas y conductas incívicas", afirma, para explicar después que "no consta que se hayan intervenido armas blancas hasta la fecha", aunque admite que "algunos testimonios han manifestado la sospecha de que ciertos individuos podrían portarlas".

El secretario provincial de la asociación de guardias civiles incide en la necesidad de que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto ante unos hechos que se han convertido en "cotidianos" y que requieren una atención para la cual no hay suficientes efectivos en la isla. "¿A qué se está esperando para actuar, a que pase algo más grave?", se pregunta en conversación telefónica.

Sobre posibles soluciones, Fernández del Blanco considera que "falta intención de arreglar las cosas" y afirma que "de nada sirve" que se saquen plazas en el cuerpo de seguridad "porque luego resulta que vivir en Formentera se convierte en un drama por la falta de vivienda y la carestía de la vida". Respecto a los menores, propone que se refuerce la seguridad del centro donde residen con "vigilantes encargados de garantizar la adecuada convivencia".