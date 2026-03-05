¿Quieres ser taxista en Formentera? El Consell abre una segunda convocatoria

El Consell de Formentera, a través del Área de Movilidad, ha abierto la segunda convocatoria de las pruebas para obtener el permiso local de conductor de taxi correspondiente al año 2026, con el objetivo de seguir reforzando el servicio de transporte público en la isla de cara a la próxima temporada.

Según el calendario previsto, las personas interesadas podrán presentar su solicitud durante cinco días hábiles a partir del 9 de marzo, mientras que el examen se celebrará el próximo 27 de marzo.

Las solicitudes pueden presentarse presencialmente en el Registro General del Consell Insular de Formentera (OAC) o de forma telemática a través de la Oficina Virtual de Atención Ciudadana (OVAC).

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la lista provisional de admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios y en la página web del Consell. A partir de ese momento se abrirá un plazo de tres días hábiles para presentar reclamaciones y subsanar posibles defectos mediante escrito dirigido al Registro General de Entrada de documentos.

La primera convocatoria de este 2026, celebrada el pasado 13 de febrero, contó con 15 personas inscritas. Finalmente, diez aspirantes se presentaron al examen y todos superaron la prueba con la calificación de 'apto', según informa el Consell en un comunicado.

Este resultado confirma el interés del sector y la preparación de los nuevos conductores que se incorporarán al servicio de taxi de la isla.

Pruebas y temario

Las pruebas incluyen conocimientos sobre Formentera, la normativa del servicio de taxi y transporte de viajeros, así como competencias lingüísticas en catalán y castellano.

El temario para la obtención del permiso local de conductor de 2026 incluye el Reglamento del Taxi; el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo; la tasa para licencias de autotaxi; la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transporte terrestre y movilidad sostenible de las Illes Balears; los calles de los núcleos urbanos; las carreteras y caminos de la isla; así como la regulación de entrada a es Caló des Mort 2024 y a sa Tanca d’Allà Dins 2024.

Además, los aspirantes deberán acreditar conocimientos de inglés y de una segunda lengua extranjera —alemán, italiano o francés— con el objetivo de garantizar un servicio de calidad tanto para residentes como para visitantes.