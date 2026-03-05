Sucesos
Los bomberos intervienen en dos incendios en dos viviendas en la misma tarde en Formentera
Sofocaron dos incendios el miércoles, uno en una chimenea de Sant Francesc y otro en una vivienda unifamiliar en el Camí de s'Alegria
Los bomberos de Formentera intervinieron durante la tarde del miércoles en dos incendios registrados en la zona peatonal de la localidad de Sant Francesc y en el Camí de s'Alegria, según informa el Consell Insular.
El primer aviso se recibió a las 18 horas en la calle Jaume I de Sant Francesc, donde se declaró un incendio en una chimenea de un edificio de tres plantas. Para esta intervención se desplazaron al lugar dos vehículos con un mando y dos bomberos.
Posteriormente, a las 19.30 horas, los efectivos intervinieron en un incendio en una vivienda unifamiliar en el Camí de s'Alegria, un camino que baja de la carretera de es Cap de Barbaria hacia el Torrent de s'Alga. El fuego afectó a la parte superior de la vivienda, donde se produjeron daño por el calor y el humo. En una primera fase participaron un mando y un bombero con dos vehículos, que precisaron un refuerzo posterior de dos bomberos más y un vehículo pesado.
En las dos intervenciones también asistieron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.
Los dos servicios se dieron por finalizados a la 1 de la madrugada de este jueves.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una pelea entre menores acaba con varios heridos leves y actos vandálicos en Formentera
- Una reyerta entre menores migrantes no acompañados obliga a intervenir a la Guardia Civil en Formentera
- Alerta naranja, Bad Bunny y muchas moscas en el Carnaval de Formentera
- Un incendio arrasa una garaje y daña una vivienda en Formentera
- El Consell admite que los datos de los ciudadanos de Formentera se han visto 'comprometidos' en el ciberataque de enero
- Un invierno sin quioscos de playa en Formentera el año que viene por la 'persecución administrativa
- El buen tiempo reactiva la llegada de pateras a Ibiza y Formentera
- Formentera rechaza la caducidad de la concesión de los servicios de playa