Los bomberos intervienen en dos incendios en dos viviendas en la misma tarde en Formentera

Los bomberos de Formentera intervinieron durante la tarde del miércoles en dos incendios registrados en la zona peatonal de la localidad de Sant Francesc y en el Camí de s'Alegria, según informa el Consell Insular.

El primer aviso se recibió a las 18 horas en la calle Jaume I de Sant Francesc, donde se declaró un incendio en una chimenea de un edificio de tres plantas. Para esta intervención se desplazaron al lugar dos vehículos con un mando y dos bomberos.

Posteriormente, a las 19.30 horas, los efectivos intervinieron en un incendio en una vivienda unifamiliar en el Camí de s'Alegria, un camino que baja de la carretera de es Cap de Barbaria hacia el Torrent de s'Alga. El fuego afectó a la parte superior de la vivienda, donde se produjeron daño por el calor y el humo. En una primera fase participaron un mando y un bombero con dos vehículos, que precisaron un refuerzo posterior de dos bomberos más y un vehículo pesado.

En las dos intervenciones también asistieron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Los dos servicios se dieron por finalizados a la 1 de la madrugada de este jueves.