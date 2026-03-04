Feria de turismo ITB
Formentera refuerza en Berlín su confianza en el mercado alemán pese a la incertidumbre internacional
El Consell Insular mantiene reuniones con los principales turoperadores y destaca las buenas perspectivas del turismo alemán para la próxima temporada de verano
Formentera participa un año más en la feria turística ITB de Berlín, una de las principales citas del sector turístico a nivel internacional, con un mensaje de confianza respecto a la evolución del mercado alemán de cara a la próxima temporada de verano.
Durante la jornada de este miércoles en la feria, el conseller de Turismo, Artal Mayans, ha mantenido diversas reuniones con algunos de los principales turoperadores que operan en las Illes Balears y también en Formentera, entre ellos TUI, DER Touristik, Schauinsland y Alltours.
El balance de estos encuentros ha sido positivo y los profesionales del sector han trasladado buenas perspectivas para el turismo alemán en la isla, según informa el Consell de Formentera en una nota de prensa.
Según ha explicado el conseller, los agentes turísticos coinciden en señalar que el mercado alemán en Formentera está consolidado y es especialmente fiel al destino. Además, en los últimos años se ha registrado un aumento de visitantes alemanes que llegan directamente a la isla.
Preocupaciones del sector
Durante las reuniones también se abordaron algunas de las preocupaciones del sector, especialmente la incertidumbre que puede generar el conflicto en Oriente Medio y el posible impacto que podría tener en la evolución del turismo internacional. Aun así, la valoración general es de prudente optimismo.
La presencia de Formentera en la ITB también ha servido para seguir promocionando el modelo de isla sostenible que caracteriza al destino, basado en la gastronomía local, la actividad física al aire libre y el deporte, así como en la cultura y el patrimonio de Formentera y del conjunto de las Illes Balears.
