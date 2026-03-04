El folklore de Galicia, Italia y Formentera baila en Sant Francesc

La plaza de la Constitución de Sant Francesc acogerá el sábado 21 de marzo, a las 12 horas, el VI Festival Folklórico Isla de Formentera 2026, una cita que pone en valor la cultura popular y el patrimonio inmaterial a través de la música y el baile tradicional.

El festival reunirá a varios grupos folklóricos que compartirán escenario en una jornada dedicada a las tradiciones. En esta edición participarán los grupos locales Es Xacoters y Es Pastorells, referentes del ball pagès de Formentera, así como el grupo A.C. Sadeo, procedente de Galicia, y el Gruppo di Ballo Kalabria Mia, de Italia.

Este encuentro folklórico ofrece una oportunidad para mostrar la riqueza de las tradiciones populares de distintos territorios y fomentar el intercambio cultural entre grupos que mantienen vivo el patrimonio musical y coreográfico de sus comunidades.

El festival está organizado por las colles de ball de Formentera con la colaboración del Consell de Formentera, según informa la institución en un comunicado.

Con esta iniciativa, Formentera continúa apostando por la promoción y difusión de la cultura tradicional, al tiempo que ofrece un espacio de encuentro entre culturas y generaciones a través del folklore.