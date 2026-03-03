VOX acusa a Cruz Roja de ser "cómplice o como mínimo colaborador necesario" en la llegada de pateras a Baleares

Sergio Rodríguez Farré, del Grupo Parlamentario VOX, ha acusado esta mañana a la Cruz Roja de ser "cómplices o como mínimos colaboradores necesarios" del fenómeno migratorio, y justifica esta sorprendente afirmación en que la organización humanitaria mundial tenía información previa de la llegada de las últimas pateras a Baleares.

Rodríguez ha hecho estas declaraciones durante el pleno del Parlament balear celebrado este martes 3 de marzo, tras preguntar a la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, sobre las actuaciones del Govern balear para impedir el reparto de menores no acompañados.

La consellera balear ha incidido en la "preocupación" del Ejecutivo de Marga Prohens ante las elevadas cifras de pateras y de migrantes que llegan a las costas baleares, y ha recordado que la Administración que representa ha interpuesto varios recursos ante diferentes instancias para evitar el reparto de menores no acompañados entre diferentes autonomías que ha ordenado el Gobierno central, una distribución que consideran "injusta y que va en contra de los intereses de la Comunidad Autónoma y de los menores que ya están ocupando los diferentes sistemas".

El incidente en el centro de menores de Ibiza

En este punto, Estarellas ha mencionado los incidentes que se produjeron este lunes en el centro de menores Padre Morey, situado en las instalaciones de Sa Coma, en Ibiza, y en los que resultó herida una monitora. También ha asegurado que la situación se ve agravada por "el éxodo" de agentes de la Guardia Civil de las Pitusas.

La consellera balear ha destacado la fuerte presión migratoria que soporta Formentera, la isla balear habitada con menor extensión, pero que se ha convertido en el principal punto de presión migratoria. Así, y según datos ofrecidos por Estarellas, en 2026 ya han llegado al archipiélago 867 personas en 51 pateras y 389 de estos extranjeros lo han hecho por Formentera. "El sistema está colapsado", reitera, y añade que las carpas instaladas en los puertos para dar una primera acogida a los migrantes "ya no dan el servicio para el cual se montaron". Además, asegura que en la pitiusa del sur "no hay gente capacitada para atender los recursos y lo están haciendo con medios propios de la Policía Local y del Consell Insular". Lo cierto es que desde hace unas semanas, un grupo de voluntarios de Cruz Roja, con formación específica, ofrece esta primera atención a los recién llegados.

"La bandera que más conviene"

Por su parte, Rodríguez ha acusado al Govern balear del PP de "vestirse de la bandera que les conviene más cuando se acercan las elecciones". El diputado ha achacado a los populares "subirse al carro de la antimigración porque ven que es un carro que compra votos, que es el que pide la gente en la calle", pero que "a la hora de la verdad hacen cosas diferentes", pasando a citar dos ocasiones en las que el PP ha roto sus compromisos con los ultraderechistas de VOX en el pasado respecto a la migración.

"Dicen que han interpuesto recursos [al reparto de menores], pero la actuación luego es que el Imas (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales) ha regularizado a petición propia más de 100 menores no acompañados", denuncia Rodríguez, quien recuerda que el equipo de gobierno había pactado con su partido que "los menores que no tengan residencia legal o entren ilegalmente no accedan a ciertas ayudas sociales de inserción o de emancipación" para, "acto seguido, por la puerta de atrás, los legalizan para poderles dar esas ayudas".

"Asociaciones que contribuyen al tráfico de personas"

Otras de las promesas incumplidas sería, según el diputado de la ultraderecha, el haber pactado que "el Govern no daría ayudas a las asociaciones que contribuyan al tráfico de personas". Rodríguez acusa entonces al Ejecutivo de Prohens de "seguir regando con miles de euros a la Cruz Roja", ya añade que "ahora nos enteramos de que días antes de que llegara la última oleada de pateras ya lo sabían y dieron instrucciones a sus voluntarios". Según VOX, esto significa que los responsables de la organización humanitaria "si no son cómplices son como mínimo colaboradores necesarios porque, ¿de dónde sacan la información de que van a llegar las pateras?".

Acto seguido, el diputado ha cuantificado el precio de mantener la tutela de "más de 600" menores extranjeros en "7.000 euros al mes en Mallorca, 9.000 en Ibiza y 9.300 en Formentera, que prácticamente quiebran al Consell" de esta isla.