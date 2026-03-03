AÏda Miró desdobla a sus payesas transgresoras entre Alicante y Formentera

La ibicenca Aïda Miró inaugura este martes 3 de marzo en la sala de exposiciones Ajuntament Vell de Sant Francesc, en Formentera, su exposición Emperò!, una muestra que se ha dividido en dos para estar presente al mismo tiempo en la Casa de Cultura de la localidad alicantina de Els Poblets, en un desdoblamiento que trasciende la parte artística y toca la parte más personal de esta creadora, pues, según cuenta ella misma, su abuela materna era de Formentera y su abuelo, de Alicante.

"Es algo muy simbólico y especial que la exposición esté desdoblada en estos dos sitios casualmente", cuenta Miró mientras da los últimos toques a una exposición que abrirá sus puertas al público a las 19 horas de esta misma tarde, cuando está prevista una performance en la que participará Paula Serra, sonadora de la Colla de Vila, y Geno Tur, componente del grupo de música local Arredefolk.

Para los que no lleguen a la inauguración, la muestra podrá visitarse hasta el 14 de marzo en el horario habitual de la sala situada en la plaza de la Constitución, en Sant Francesc: de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas cada día excepto domingos y lunes por la mañana.

Acrílico, óleo y resina

A Formentera, Miró ha traído 14 obras de gran tamaño, la mitad de ellas realizadas en acrílico, material que utiliza la artista para la "primera mancha expresiva de color vivo" y sobre la cual pinta al óleo las formas más definidas de las personas que retrata, ataviadas con ropa tradicional, pero con actitudes y gestos muy actuales. Entre ellas se esconde una sorpresa para los visitantes, que justifica el título de la exposición, 'Emperò!', una forma de reaccionar ante lo inesperado que todavía es muy utilizada en la pitiusa del sur, especialmente por la gente mayor.

Tres de las obras en resina que Aïda Miró presenta en Formentera / P.M.V.

El resto de los cuadros, de temática más relacionada con el folclore, están realizados con técnica mixta con resina para sellar en el interior de las creaciones diferentes materiales como la purpurina, que dotan de expresividad y riqueza a los trajes tradicionales de ballaors y sonadors que retrata. En un lugar discreto, casi pasando desapercibido, cierra la muestra un pequeño cuadro realizado con lápices de colores sobre madera en el que la protagonista es la abuela de Miró.

La esencia, la razón de ser de esta exposición, sería trasladar al presente, “con un toque rebelde, transgresor y a la vez divertido”, el valor de las artesanas, las trabajadoras del campo y de las mujeres de las Pitiusas en general, en un viaje visual intergeneracional que "reivindica la igualdad con una mirada fresca y colorida, donde la tradición y la identidad se fusionan genuinamente", explica la pintora.

La exposición, que forma parte de las actividades programadas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se siente como un soplo de aire fresco que enseña cómo se puede combinar a la perfección unas gafas de sol y una lata de cerveza con un senalló, el respeto a las tradiciones con la modernidad.