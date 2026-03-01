El presidente del Consell de Formentera reivindica más recursos y cooperación institucional: "Ser solidario no significa estar desamparados"

El presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, ha presidido el acto institucional del Dia de les Illes Balears, una jornada que ha servido para poner en valor la identidad propia de la isla, hacer balance de los últimos meses y marcar los principales retos estratégicos de futuro. Durante su intervención, Portas ha felicitado a los galardonados con los Premis Ramon Llull, el capitan Juan Bautista Costa y la Associació de Criadors des Ca Eivissenc d'Eivissa y Formentera, y ha destacado su trayectoria y defensa del patrimonio cultural. "Lo que es propio hay que cuidarlo para que tenga futuro", ha afirmado.

El presidente ha subrayado que Formentera ha avanzado en proyectos clave y ha asegurado que la isla está "más cerca que nunca" de hacer realidad una promoción de vivienda impulsada por el Govern balear con implicación directa del Consell. También ha destacado el inicio de las obras de la carretera principal, financiadas con la colaboración autonómica. "Esto no es casualidad. Es el resultado de priorizar los intereses de los formenterenses por encima de cualquier tacticismo", ha señalado.

Portas ha reclamado mayor apoyo del Estado, con más presencia de la Guardia Civil, más recursos para la vigilancia del litoral y una protección reforzada del Parque Natural de ses Salines. Ha defendido estas demandas "desde el respeto institucional y con voluntad de cooperació", pero ha exigido resultados reales.

Un momento del discurso de Óscar Portas. / CIF

En relación con la presión migratoria, ha recordado que Formentera es una isla solidaria, aunque necesita coordinación y financiación para atender con dignidad a los menores no acompañados. "La llegada constante de pateras ha supuesto una presión importante sobre los servicios locales y requiere medidas de control y vigilancia más eficaces y coordinadas entre administraciones", ha enfatizado Portas. "Ser solidario no significa estar desamparados", según el presidente.

Asimismo, ha anunciado el refuerzo del servicio de inspección turística con un segundo inspector este verano para intensificar el control del alquiler ilegal, al subrayar que combatir el intrusismo es "una cuestión de calidad de vida, sostenibilidad y preservación del modelo de isla". "Solos no podemos afrontar realidades tan complejas. Hace falta lealtad institucional, recursos adecuados y una mirada justa hacia nuestra singularidad", ha remarcado el presidente del Consell.

Senador propio

El presidente también ha defendido la necesidad de un senador propio para Formentera mediante una modificación constitucional y ha asegurado que "quien defienda esta propuesta no puede hacerlo solo como un titular o para calentar una silla. Quien la defienda debe dejarse la piel, tener constancia, determinación y capacidad de construir apoyos reales". "La representación institucional es responsabilidad efectiva, constancia, y no debe ser una cuestión de protagonismo. Y eso es lo que exigiremos y defenderemos", ha recalcado.

El acto sirvió además para celebrar el 43 aniversario del Estatuto de Autonomía y el 50 aniversario de la Colla des Pastorells. "Esta colla es un símbolo de nuestra comunidad, de la preservación de nuestras formas de vida, de la transmisión de valores y de nuestra manera de ser. Gracias a todos los balladors, músicos y responsables por mantener nuestras tradiciones y por el esfuerzo que supone mantenerse en activo durante medio siglo", ha afirmado.

El discurso ha concluido con una llamada a la responsabilidad compartida: "Como a bordo de un barco, nadie es imprescindible, pero todos son necesarios. Si todos hacemos nuestra parte, llegaremos a buen puerto".