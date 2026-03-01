Parque Natural de Ibiza y Formentera: malos olores y mosquitos por la obstrucción del canal de sa Séquia tras los temporales

Los sucesivos temporales registrados en las Pitiusas este invierno han arrastrado y acumulado una gran cantidad de posidonia muerta y otros desechos en el canal que comunica el mar con s’Estany Pudent, impidiendo el intercambio de agua a través de sa Séquia. Según los residentes y visitantes de la zona, la presencia de estos residuos está provocando malos olores y la proliferación de mosquitos, además de suponer un posible riesgo para la fauna tanto marina como aviar presente en esta área protegida de gran valor medioambiental.

Sin embargo, tanto desde el Govern balear como desde la empresa Posidonia S.A., que se ocupa del mantenimiento y la explotación de las salinas de la zona, explican que se trata de un proceso completamente natural que ocurre cada invierno y que, previsiblemente, se solucionará por sí mismo a corto plazo.

Imagen de los restos de posidonia acumulados en sa Séquia / Gerardo Ferrero

“Es un proceso natural que sucede durante los temporales de febrero y marzo, coincidentes con los vientos del norte que arrastran las mudas anuales de las praderas de posidonia hacia la costa”, explica David Calzada, presidente de la compañía.

Estas mudas representan las vainas completas de cada planta que, unidas a la arena del fondo marino que se desplazan con ellas, constituyen bermas vegetales. De no existir la compuerta actual, “entrarían con fuerza hacia dentro de s’Estany Pudent”, asegura Calzada, recordando que antes de su instalación, grandes deltas de arena se formaban sobre la boca de entrada de sa Séquia hacia S’Estany desde que la compuerta original de losas de piedra desapareció durante los trabajos de limpieza y retirada de bermas de posidonia acumuladas sobre ella a finales de los años 80 por una máquina excavadora.

Respecto a la situación actual, Calzada mantiene que “normalmente, en marzo hay temporales que las retiran sin dejar rastro, por lo que la prioridad es siempre respetar dichos ciclos naturales y actuar solo si esto no ocurre”.

El agua estancada provoca malos olores y es el hábitat perfecto para la proliferación de mosquitos / Gerardo Ferrero

Esta decisión coincide con la posición del Govern balear, que el pasado viernes desplazó a un agente del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera para revisar la zona. Este agente habría comprobado “que el agua está limpia, clara y en perfectas condiciones de un lado y otro del canal”. Además, desde la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio natural, consideran que “no hay ninguna afección a peces ni a aves”, por lo que no consideran urgente quitar la posidonia. “Se continuará revisando la zona para ir valorando la posibilidad de retirarla si fuera necesario en un futuro”, afirman.

David Calzada confirma que tanto los responsables de Posidonia S.A como los del Govern y del Consell de Formentera se han emplazado para esperar hasta finales de marzo para tomar una decisión sobre la retirada manual de los restos.