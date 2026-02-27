¿Tienes patinete en Formentera? Esto es lo que deberás hacer para que no te multen

Formentera acaba de dar un paso importante en la regulación del uso de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP). A partir de la aprobación inicial de una nueva ordenanza por el Consell de Formentera, los usuarios de estos vehículos deberán cumplir ciertas normativas para evitar multas.

¿Qué establece la nueva ordenanza?

El pleno del Consell de Formentera aprobó el jueves, en su sesión de febrero, una ordenanza que regulará el uso de los VMP en la isla, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y la convivencia entre conductores y peatones. Aunque ya existen normativas similares en la ciudad de Ibiza desde principios de año, en Formentera, hasta ahora, no existía una regulación específica.

La ordenanza entrará en vigor después de un periodo de alegaciones y su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Esta normativa afectará a las vías urbanas y los espacios de titularidad municipal, y se contempla la posibilidad de autorizar a empresas de alquiler de VMP si comienzan a operar en la isla.

Normas para circular en patinete eléctrico

Las principales reglas a seguir para circular en patinete eléctrico en Formentera son:

Velocidades limitadas : En las vías urbanas , la velocidad máxima será de 30 km/h , mientras que en el carril bici , no se podrá superar los 10 km/h para garantizar la seguridad de los peatones.

: En las , la velocidad máxima será de , mientras que en el , no se podrá superar los para garantizar la seguridad de los peatones. Zonas restringidas : Está prohibido circular por aceras o zonas peatonales . Tampoco se puede circular por vías interurbanas .

: Está prohibido circular por o . Tampoco se puede circular por . Uso responsable : No se permitirá conducir mientras se manipulan teléfonos móviles o se usan auriculares , ni bajo los efectos de alcohol o drogas .

: No se permitirá conducir mientras se manipulan o se usan , ni bajo los efectos de o . Pasajeros y carga : No está permitido llevar pasajeros, animales o cargas que afecten la estabilidad o visibilidad del conductor.

: No está permitido llevar o cargas que afecten la estabilidad o visibilidad del conductor. Edad mínima y seguridad: La edad mínima para conducir un VMP será de 16 años, y será obligatorio el uso de un casco homologado y elementos reflectantes. Además, se exigirá contar con un seguro de responsabilidad civil.

Estacionamiento y multas

En cuanto al estacionamiento, los VMP deberán aparcar preferentemente en soportes específicos o en las zonas reservadas para bicicletas. Queda prohibido aparcar en lugares como:

Aceras estrechas .

. Pasos de peatones .

. Paradas de transporte público .

. Árboles o cualquier otro elemento del patrimonio.

El incumplimiento de estas normas podría dar lugar a multas para los conductores que no respeten la regulación, por lo que es importante estar al tanto de los nuevos requerimientos si se planea usar un patinete eléctrico en Formentera.

¿Cómo afecta a las empresas de alquiler?

Si alguna empresa decide empezar a alquilar estos vehículos en Formentera, también deberá cumplir con el régimen de autorizaciones establecido en la ordenanza. Esto asegurará que tanto los usuarios como los operadores sigan las normativas de seguridad y movilidad de la isla.