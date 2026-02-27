Formentera se moviliza por el 8M con un programa que reivindica la igualdad y visibiliza el papel de las mujeres

El Consell de Formentera ha presentado el programa de actos con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, una agenda amplia y diversa que combina propuestas culturales, espacios de reflexión, participación ciudadana y reconocimiento del papel fundamental de las mujeres en la sociedad formenterense.

Las actividades se iniciarán el martes 3 de marzo con la inauguración de la exposición 'Emperò!', de la artista Aïda Miró, en la sala de exposiciones Ajuntament Vell a las 19 horas. El acto contará con una performance a cargo de la propia autora, acompañada por Paula Serra Bonet como sonadora y Geno Tur a la voz y las castañuelas. La muestra podrá visitarse hasta el 14 de marzo.

El jueves 5 de marzo, el programa continuará con la conferencia de Coral Herrera Gómez, titulada 'La revolución amorosa: otras formas de quererse son posibles', que tendrá lugar a las 18.30 horas en la sala de plenos situada junto al Centro de Día, en Sant Francesc. El día siguiente, el viernes 6 de marzo, se celebrará la Jornada profesional 'Mujer, actividad física y deporte', organizada por el IBDona y dirigida a profesionales y estudiantes del ámbito físico y deportivo. Ese mismo día, a las 21 horas, se proyectará en la Sala de Cultura (Cinema) la película 'La sustancia', dirigida por Coralie Fargeat, que volverá a exhibirse el domingo 8 de marzo a las 20 horas.

El sábado 7 de marzo se celebrará el encuentro de mujeres 'Preparando el 8M', organizado por la entidad FIGA, concebido como un espacio de reunión y organización colectiva. La cita será a las 16 horas en el Espai Cultural de Sant Ferran.

Caminata y carrera solidaria

El domingo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se concentrarán los actos centrales de la programación. A las 10 horas tendrá lugar la XII Caminata y Carrera de la Mujer, organizada por la Asociación española contra el cáncer (AECC). La salida y la llegada será en la plaza de la Constitución, en Sant Francesc, y este año habrá una distancia única para las dos pruebas que será de ocho kilómetros, con un recorrido que irá desde la plaza hasta Can Marroig. La inscripción solidaria en favor de la AECC es de 10 euros y los interesados pueden inscribirse en la recepción del polideportivo Antoni Blanc, en la mesa informativa que la asociación coloca por las mañanas en la plaza de Sant Francesc o el mismo día de la carrera una hora antes del pistoletazo de salida.

Tras el tradicional evento deportivo, que cada año suma más participantes, se podrá compartir una paella solidaria en la carpa situada en el aparcamiento de sa Senieta, en Sant Francesc. El precio es de 15 euros por adulto y ocho euros para niños hasta 12 años y está previsto que la comida de comienzo sobre las 14.30 horas. Los beneficios también estarán destinados a la AECC.

A las 10.30 horas se instalará una mesa informativa con colocación de carteles y un espacio abierto a la participación ciudadana. A las 13 horas se celebrará la concentración y lectura del manifiesto en la plaza de la Constitución, también en Sant Francesc, que incluirá intervenciones artísticas y la participación de FIGA y de la batucada Bloco Colubraria.

Radio y cultura

El programa de actos continuará el lunes 9 de marzo con un especial dedicado al Día de las Mujeres en la emisora local Ràdio Illa a partir de las 9 horas, con una mesa redonda sobre la película 'La sustancia' en la que participarán profesionales del ámbito social y de la psicología. El martes 10 de marzo se persentará la memoria final de investigación de la beca de Igualdad y LGTBI+ 2024, que lleva por título 'Mujeres que aman a las mujeres: violencias y redes de sororidad en Formentera' a cargo de Clàudia Cotaina Roselló.

El ciclo de actividades incluye además el cinefórum de la película 'Belén', de Dolores Fonzi, a cargo de la asociación FIGA y previsto para el jueves 12 de marzo en el Espai Cultural de Sant Ferran y la actividad educativa '¡Estudiantes pioneras y valientes!', el 24 de marzo en la Sala de Cultura a partir de las 12.30 horas. Culminará el domingo 29 de marzo con el XV Homenaje a la mujer mayor de Formentera, organizado por Espai Dones en la sala de plenos a las 12 del mediodía.