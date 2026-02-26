El proyecto de control de vehículos Formentera.eco para 2026 sale adelante con la abstención de la oposición

Finalmente, y tras un proceso que ha sido de todo menos tranquilo, el proyecto de regulación de vehículos Formentera.eco podrá empezar a funcionar el próximo 1 de junio, tras la aprobación in extremis este jueves, en el pleno ordinario de febrero, de la propuesta elegida en el Consell d’Entitats celebrado el pasado viernes día 20. Ahora, la regulación debe ser publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) antes del 1 de marzo, es decir, al menos tres meses antes de su entrada en vigor, como manda la ley.

Después de ser rechazadas las opciones ofrecidas por el equipo de gobierno de Sa Unió basadas en la etiqueta medioambiental, se mantendrán los términos establecidos para la pasada temporada de 2025. Así, se repite el techo global de 10.287 vehículos con permiso para acceder y circular por Formentera entre el 1 de junio y el 1 de septiembre establecido para el verano pasado.

También, replicando la forma de actuar del año pasado, la normativa se ha dividido para su aprobación en tres temas: periodo de aplicación, techo global y cuotas específicas para vehículos de alquiler. Esta distinción se hace en previsión de un posible recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en relación con los rent a car, de manera que, si sale adelante, no ponga en riesgo todo el programa medioambiental.

Un momento de la sesión plenaria del mes de febrero del Consell de Formentera / CIF

Críticas de la oposición

La moción de urgencia sobre Formentera.eco se ha aprobado con los ocho votos a favor de Sa Unió y la abstención de Gent per Formentera (GxF), PSIB-PSOE y el conseller no adscrito, Llorenç Córdoba.

Desde GxF, Rafa González se ha mostrado muy crítico con el proceso seguido para que salga adelante el proyecto y ha asegurado que la decisión de mantener las cifras del año anterior «es el mal menor» elegido por el Consell d’Entitats. Por parte de los socialistas, Rafa Ramírez ha calificado de «desastrosa» la gestión que hace Sa Unió del Formentera.eco, remarcando que la regulación «no ha avanzado nada».

Por su parte, Córdoba se ha mostrado más conciliador que la semana pasada, cuando llegó a amagar con rechazar la propuesta, y ha dicho ante el pleno que «tocaba facilitar la aprobación».

Ibiza Circular

Relacionado con la movilidad, el pleno también ha aprobado por unanimidad una proposición de GxF en la que se insta «nuevamente» al Consell de Ibiza a no limitar el acceso en vehículo de los formenterenses a la isla vecina por motivos no turísticos, como son los sanitarios, educativos, deportivos o administrativos. También se pide que los residentes en Formentera con una segunda vivienda en Ibiza no tengan que domiciliar fiscalmente su vehículo allí. Por último, se insta al Consell de Ibiza a mejorar el servicio de transporte público, especialmente desde el puerto a lugares como el aeropuerto o el Hospital Can Misses.

El resto de la sesión plenaria estuvo marcada por tres temas de actualidad: la elección de un senador propio para Formentera, el fenómeno migratorio y el Día internacional de la mujer.

Senador propio

Tanto Sa Unió como GxF y PSOE llevaban al pleno propuestas y proposiciones relativas a la defensa de un senador propio, por lo que se ha decidido eliminarlas del orden del día y, en su lugar, aprobar una declaración institucional sobre la reforma constitucional que lo permitiría.

La declaración aprobada por el pleno defiende que el mantenimiento de la circunscripción conjunta Ibiza-Formentera "ya no responde a criterios institucionales ni políticos actuales", y subraya que la reforma planteada no altera el equilibrio general del sistema, sino que introduce coherencia normativa y refuerza el principio de igualdad territorial.

Con esta declaración institucional, Formentera refuerza su posición común en defensa de una representación política propia en la cámara de representación territorial del Estado, entendiendo que una voz directa en el Senado permitirá trasladar, defender y visibilizar las especificidades sociales, económicas y territoriales de la isla en el ámbito de la legislación estatal.

Regularización

Los socialistas han visto rechazada por los votos de Sa Unió y Córdoba una proposición que instaba a respaldar el proceso de regularización extraordinaria de personas migradas a España iniciado por el Gobierno central. En su lugar, ha salido adelante, con la abstención de las fuerzas de izquierda, una enmienda transaccional de Córdoba a la misma proposición que pide, entre otras matizaciones, «evitar la vía del Real decreto como mecanismo principal» en la tramitación de la regularización.

La consellera Belén Palerm durante una de sus intervenciones en el pleno / CIF

En cuanto al Día internacional de la mujer, una propuesta de Sa Unió, una proposición del PSOE y una declaración institucional, las tres aprobadas, generaron muchos minutos de enfrentamientos dialécticos entre los diferentes grupos políticos que no se concretaron en ninguna actuación específica en defensa de las mujeres.

Por su parte, el conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, ha conseguido que se aprueben por unanimidad sus dos proposiciones: una relativa a reforzar la protección del patrimonio cultural submarino de Formentera y otra relativa a dotar a la pitiusa del sur de un espacio público destinado al patrimonio arqueológico.