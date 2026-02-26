El Consell admite que los datos de los ciudadanos de Formentera se han visto "comprometidos" en el ciberataque de enero

El Consell Insular envió el pasado miércoles un correo electrónico a todos los ciudadanos de Formentera que en algún momento han utilizado los servicios digitales de la institución advirtiéndoles de que, durante el "incidente de ciberseguridad" detectado el pasado 19 de enero, "consistente en el acceso no autorizado a los sistemas de información corporativos", sus datos identificativos "podrían haberse visto comprometidos". Durante el pleno de este jueves, el conseller de Nuevas Tecnologías, Artal Mayans, ha cuantificado en 60.000 el número de usuarios que han recibido el correo electrónico y ha admitido que los autores del ciberataque pudieron tener acceso a las bases de datos del Padrón de habitantes, del área de Recursos Humanos y del área de Contabilidad.

De esta manera, la administración insular, que este miércoles también recomendó a los residentes a través de un comunicado de prensa mantener una "actitud preventiva ante cualquier actividad inusual relacionada con sus datos personales" admite, un mes y medio después, que en el ciberataque tuvo una mayor afectación de lo notificado anteriormente. Así, Mayans, declaraba a los medios el 29 de enero que se había detectado "un tráfico de datos", pero que no se tenía información concluyente de que el ataque hubiera supuesto el robo de datos personales de los ciudadanos. "Tener una preocupación excesiva sobre este hecho, ahora mismo, sería infundado", afirmaba, añadiendo que el ataque "parecía más bien un globo sonda" para comprobar si era fácil acceder al sistema informático del Consell.

Sin tarjetas de crédito, pero con cuentas de los trabajadores

Pero este jueves, Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, le ha interpelado sobre el alcance del ciberataque y el retraso en comunicar a la ciudadanía sus efectos. Mayans ha contestado que se han seguido "estrictamente" los procedimientos establecidos, agregando que los informes técnicos del Consell indican que "no hay prueba de filtración de datos". Ante la insistencia de Ferrer, ha detallado que se había detectado el acceso a "algunas bases de datos específicas", añadiendo que en esas bases "no hay tarjetas de crédito de nadie, como mucho pueden estar las cuentas de los trabajadores del Consell".