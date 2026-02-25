Atención conductores: se complica el tráfico en Formentera con el inicio de las obras de la carretera entre la Savina y la gasolinera de Sant Ferran

El Consell de Formentera ha iniciado esta semana las obras previas correspondientes al proyecto de rehabilitación del firme de la carretera PM-820, en concreto en el tramo entre la Savina y la gasolinera de Can Rita, cerca de Sant Ferran.

La intervención, impulsada a través de la conselleria de Economía, Territorio e Infraestructuras, ha sido adjudicada a la empresa Islasfalto SL por un importe de 2.619.952,86 euros y cuenta con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. Se trata de una de las actuaciones viarias más relevantes actualmente en marcha en Formentera, según informa la institución insular.

El proyecto se enmarca en el convenio de carreteras suscrito con el Govern de las Illes Balears y forma parte de la estrategia insular de modernización y mantenimiento estructural de la red viaria. La PM-820 es uno de los corredores que concentra buena parte de la movilidad diaria tanto de residentes como de visitantes.

Las obras han comenzado este miércoles. / CIF

Esta será la primera intervención integral de rehabilitación en este tramo tras años sin una actuación estructural de fondo, más allá de trabajos puntuales de mantenimiento. La obra permitirá abordar de forma global la mejora del firme, reforzar la durabilidad de la infraestructura y optimizar la seguridad y funcionalidad de la vía, indica el comunicado del Consell.

El vicepresidente segundo y conseller del área, Javier Serra, ha señalado que esta actuación supone un “paso decisivo en la consolidación de una red viaria más segura y adaptada a las necesidades actuales de movilidad”. Asimismo, ha destacado que el proyecto permitirá “mejorar la seguridad vial, optimizar el drenaje y modernizar un tramo fundamental para la circulación en la isla”.

La intervención contempla la rehabilitación integral del firme existente y de los arcenes a lo largo de casi cuatro kilómetros, así como la adecuación de la señalización horizontal y vertical. Además, se llevarán a cabo actuaciones complementarias como el soterramiento de servicios, la reposición de resaltos, la protección de obras de drenaje y la actualización de la red de pluviales, con el objetivo de mejorar la gestión del agua de lluvia y prevenir posibles incidencias.

Cruce de Porto-salè

Uno de los puntos más destacados será la actuación específica en el cruce de Porto-salè, donde se prevé la corrección de la rasante para mejorar la visibilidad y facilitar las maniobras de incorporación, así como la reorganización del sistema de drenaje. También está prevista la instalación de dos radares pedagógicos digitales con alimentación solar para reforzar la seguridad en este tramo.

Cruce de Porto-salè, uno de los puntos clave donde se actuará durante las obras / CIF

La fase inicial, iniciada este miércoles, incluye los trabajos preparatorios necesarios para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Durante los primeros días se están llevando a cabo las actuaciones de obra civil necesarias para el soterramiento de servicios, previas al inicio del asfaltado.

Durante el desarrollo de las obras podrán producirse afecciones puntuales al tráfico, que serán comunicadas a través de los canales oficiales. El Consell, en coordinación con la empresa adjudicataria, trabajará para optimizar el ritmo de ejecución y minimizar el impacto de los trabajos, con el objetivo de reducir al máximo las molestias a la ciudadanía. La institución ha agradecido la comprensión de residentes y usuarios de la vía y recomienda prestar atención a la señalización provisional y a las indicaciones del personal de obra.