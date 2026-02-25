Manuel Pavón, director general Inmigración: "La carpa para migrantes de Formentera ya no tiene capacidad para todas las personas que están llegando""

El director general de Inmigración y Cooperación al desarrollo, Manuel Pavón, ha criticado durante este miércoles la actuación del Gobierno central frente al repunte de llegadas a Balears de pateras procedentes del norte de África. Pavón ha calificado de "escalofriantes" las cifras que maneja el Govern: en solo tres días han llegado 311 personas al archipiélago, 202 de ellas a Formentera. Estas últimas arribadas elevan a 695 el número de migrantes que ha alcanzado las costas de Balears en 35 pateras en lo que llevamos de año.

Patera llegada a la inmediaciones del Blue Bar, en la playa de Migjorn, en Formentera / D.I. / DIB

El director general ha recordado que desde el Ejecutivo de Prohens llevan "advirtiendo desde hace meses" sobre lo que consideran "una ruta migratoria consolidada y en expansión", denunciando que "desde el Gobierno de España se sigue sin hacer nada", excepto "instalar unas carpas en los puertos y dar tres comidas al día a las personas que llegan en patera". Esta actuación no es suficiente para el Govern balear, ya que lo considera "un parche improvisado que no soluciona la magnitud de este problema", sin olvidar "los 7 millones de euros que han costado a los contribuyentes" estas instalaciones temporales de acogida.

Además, Pavón ha asegurado en sus declaraciones que la carpa instalada en el puerto de la Savina, en Formentera, "ya no tiene capacidad para todas las personas que están llegando", lo que evidenciaría una "falta de planificación ante una crisis estructural y no puntual". Esta infraestructura dispone de una habitación para hombres con 28 literas y otra para mujeres con 10 literas. Los migrantes suelen permanecer en la pitiusa del sur tan solo unas horas antes de ser trasladados hasta Ibiza, donde la Policía Nacional lleva a cabo todos los trámites administrativos necesarios.

Al menos 17 menores no acompañados llegan a Formentera

Aunque el representante del Govern balear ha declarado que al menos 15 menores no acompañados han llegado en dos días a Balears, desde el Consell de Formentera informan de que, hasta la última patera arribada a las 6.30 horas de esta mañana de miércoles, son 17 los menores recién llegados han pasado a ser tutelados por la institución insular. Hasta la semana pasada, el Consell Insular tenía la tutela de unos 113 menores, aunque las cifras varían con frecuencia por diferentes motivos.

Zona común en la carpa situada en el puerto de Botafoc, en Ibiza / Vicent Marí

"Balears ya está atendiendo a más de 700 menores no acompañados", ha incidido Pavón, manifestado que el archipiélago "no puede asumir más presión" cuando ya es complicado garantizar una atención digna a quienes ya están aquí. "Es una contradicción que el Gobierno reconozca el colapso con ayudas puntuales o con carpas que no solucionan nada mientras obliga a Balears a acoger más menores procedentes de otras comunidades autónomas", ha denunciado el dirigente, antes de añadir: "esto no es solidaridad, es una negligencia y una temeridad que agrava una situación crítica".

Falta de efectivos

El director general ha puesto sobre la mesa una vez más la falta de efectivos de policías y guardias civiles para hacer frente a las llegadas de pateras, los rescates en el mar, los traslados y la custodia de los extranjeros. "Se está sobrecargando a las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y poniendo en peligro la atención humanitaria y sobre todo la seguridad de los ciudadanos", ha manifestado. Seguidamente, Pavón ha pasado a censurar "la regulación masiva sin consenso y sin ningún tipo de garantía del señor Sánchez", una medida "improvisada que va a tensionar aún más un sistema que ya está desbordado". El dirigente ha recordado que el Govern ha presentado alegaciones y ha pedido la retirada de dicha iniciativa del Gobierno central, para terminar sus declaraciones pidiendo "políticas internacionales efectivas, refuerzo urgente de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, activación del Frontex y avances en la repatriación de menores de edad".