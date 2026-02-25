Seguridad informática
El Consell de Formentera refuerza sus sistemas informáticos tras el ciberataque que sufrió en enero
El pasado 19 de enero se detectó un acceso no autorizado que obligó a cancelar cualquier tipo de tramitación digital durante varios días
El Consell de Formentera ha reforzado sus medidas de protección tras el incidente de ciberseguridad detectado el pasado 19 de enero de 2026, que consistió en un acceso no autorizado a los sistemas de información corporativos de la institución.
Según ha informado la Administración insular, la actuación se ha llevado a cabo en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y del Esquema Nacional de Seguridad (ENS). El incidente fue denunciado ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y comunicado formalmente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) con el objetivo de facilitar la correspondiente investigación.
Desde el momento en que se detectó el acceso no autorizado, el Consell detalla que activó los protocolos de respuesta previstos en el marco del ENS. Entre las actuaciones realizadas se encuentran la corrección de la vulnerabilidad identificada, el saneamiento de los sistemas afectados y el refuerzo de las medidas de seguridad. La institución añade que ha "priorizado en todo momento la integridad de su infraestructura tecnológica y la protección de la información".
Asimismo, el Consell recomienda a la ciudadanía mantener una "actitud preventiva ante cualquier actividad inusual relacionada con sus datos personales". En caso de sospecha de uso indebido, las personas afectadas pueden contactar con el delegado de protección de datos a través del correo electrónico dpd@conselldeformentera.cat.
La institución dice que "lamenta los posibles inconvenientes que este incidente haya podido ocasionar" y reitera su "compromiso con la seguridad de la información, la protección de los datos personales y la transparencia". Además, asegura que "mantendrá informada puntualmente a la ciudadanía sobre cualquier novedad relevante relacionada con las investigaciones en curso".
