Formentera premia el consumo local: siete vecinos ganan los sorteos navideños de 'Compra en casa'

El programa de dinamización comercial 'Compra en casa', impulsado por el Consell de Formentera y la Pimef, ha hecho entrega este martes de los premios correspondientes a la última campaña navideña en un acto celebrado en la sede de la patronal, según informa Pimef en una nota de prensa.

En total, siete personas de Formentera han resultado ganadoras en esta edición. Tres de ellas han obtenido el primer, segundo y tercer premio, dotados con 300, 200 y 100 euros, respectivamente, para gastar en cualquiera de los comercios adheridos al programa. El objetivo es claro: incentivar el consumo en los establecimientos de proximidad y reforzar la actividad económica local.

Además, otras cuatro personas han sido premiadas con 250 euros cada una para realizar compras en los establecimientos que más han promovido el uso de la tarjeta 'Compra a Casa' entre su clientela a lo largo del año, reconociendo así tanto la fidelidad de los consumidores como la implicación activa de los comercios.

Establecimientos destacados

En esta edición, dentro del sector de alimentación, los establecimientos destacados han sido Supermercado Avenida y Supermercado Es Cap. Ambos comercios, que ofrecen también productos de la isla, han respaldado el programa desde sus inicios, apostando por un modelo de consumo de proximidad orientado a fortalecer la economía insular.

Fuera del ámbito alimentario, también han sido reconocidos Detalls Nou Still y Es Cantó, referentes del comercio local y ejemplo de implicación en la difusión activa de la tarjeta entre sus clientes.

La secretaria general de la Pimef, Lidia Álvarez, señala en el comunicado que "este premio extraordinario es una manera de reconocer a los comercios que apuestan por el programa ‘Compra en casa’ y que creen en la importancia de fortalecer el comercio de proximidad". Asimismo, anuncia que se repetirán este tipo de sorteos para animar al resto de establecimientos de Formentera a sumarse al proyecto.

En el acto también ha participado el conseller de Comercio, Artal Mayans, quien ha destacado la colaboración entre la administración y el tejido empresarial como elemento clave para consolidar iniciativas que revierten directamente en la economía de la isla.