Críticas a Sa Unió por abandonar la vía judicial por el concurso del puerto de la Savina, en Formentera

La decisión del equipo de gobierno de Sa Unió de desistir del procedimiento judicial en relación con los pliegos del nuevo concurso del puerto de la Savina, en Formentera, no ha gustado a los grupos políticos en la oposición, que han criticado tanto el abandono de la vía judicial frente a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) como la manera de hacerlo.

El Grupo Socialista en el Consell Insular lamentaba este martes «profundamente» la toma de una decisión «que rompe el consenso político que se había venido trabajando en Junta de Portavoces y que desautoriza la voluntad expresada por el pleno de la institución».

Los socialistas aseguran «no entender ni compartir la forma en que se ha comunicado esta decisión», y consideran que «un asunto de esta relevancia estratégica para la isla debería haberse abordado previamente en la Junta de Portavoces, el espacio institucional donde se construyen acuerdos y se comparten posiciones antes de adoptar decisiones que afectan al conjunto de la ciudadanía».

"En contra de un acuerdo plenario"

Además, añaden que «el desistimiento va en contra de un acuerdo plenario adoptado democráticamente, rompiendo la voluntad del máximo órgano de gobierno del Consell, que es el pleno». «Gobernar implica responsabilidad jurídica, pero también lealtad institucional, transparencia y coherencia con los acuerdos plenarios» concluyen.

Por su parte, desde Gent per Formentera (GxF) denuncian que, a pesar de existir un mandato del pleno, no han sido informados ni se les han hecho llegar los informes en los que se basa la decisión «unilateral» del Consell Insular.

También critican que «se ha desistido de defender el interés general», lo que a su juicio demuestra que el equipo de gobierno «no tiene ninguna influencia en el Govern ni capacidad de influir y negociar las decisiones de la APB». Para GxF, con esta actuación, ha quedado claro que en este tema, «mandan los intereses económicos».