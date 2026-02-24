El Govern inicia la consulta pública para ampliar la Reserva Marina des Freus en aguas de Formentera

El Govern balear ha anunciado este martes el inicio del trámite de consulta pública previa del proyecto de decreto para ampliar la Reserva Marina des Freus en aguas de Formentera, a propuesta del Consell de esta isla y con el respaldo mayoritario del sector pesquero formenterés, según afirma una nota de prensa del Ejecutivo autónomo.

La iniciativa es "fruto del consenso alcanzado en Formentera entre la administración insular, la Cofradía de Pescadores y los representantes de la pesca recreativa, y tiene como objetivo reforzar la protección y la mejora de los recursos pesqueros en aguas de la isla, que actualmente presentan un buen estado de conservación". La propuesta, añaden desde la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, fue trasladada formalmente al Govern en noviembre de 2025, "tras un proceso de trabajo y diálogo con los distintos sectores implicados".

El proyecto normativo contempla la modificación del Decreto 63/1999, de 28 de mayo, por el que se establece la Reserva Marina de es Freus de Ibiza y Formentera, con la finalidad de hacer efectiva la ampliación de esta reserva en el ámbito de Formentera. Asimismo, prevé modificaciones puntuales del Decreto 38/2018 para "homogeneizar la regulación de la pesca recreativa en las reservas marinas situadas en aguas de Formentera, lo que facilitará su comprensión y aplicación".

Conservación a largo plazo

Además, el texto incorpora diversas modificaciones del Decreto 15/2022, de 16 de mayo, por el que se establece el Plan de Gestión para la Pesca Profesional Artesanal en las Aguas Interiores de las Illes Pitiüses, a propuesta de la Comisión de Seguimiento. Entre otras medidas, se prevé actualizar la composición de esta comisión, establecer una talla mínima para el jurel y fijar ajustes en relación con el calado de las redes para la langosta.

Con esta ampliación, el Govern dice "dar respuesta a una petición expresa del Consell Insular y del sector pesquero de la isla, que considera que la ampliación de la Reserva Marina contribuirá a garantizar la sostenibilidad de la actividad y la conservación a largo plazo de los recursos marinos en aguas de Formentera".

El inicio de la consulta pública previa se comunica hoy y abre un periodo para que la ciudadanía, las organizaciones representativas y los sectores potencialmente afectados puedan formular aportaciones o sugerencias por vía telemática a través del Portal de Participación Ciudadana del Govern hasta el día 17 de marzo.