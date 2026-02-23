Interceptadas dos pateras con 26 migrantes en Formentera

La Guardia Civil ha interceptado dos pateras llegadas en las últimas hora a Formentera con un total de 26 migrantes.

La primera intervención se produjo a las 03.50 horas de este lunes en la línea de costa de es Ram, en la Pitiusa menor. En la embarcación viajaban 14 personas de origen magrebí, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares. En el operativo ha intervenido la Guardia Civil de Formentera.

La segunda patera ha sido localizada a las 7.05 horas de este lunes en la zona de s'Estufador. En la barcaza viajaban doce personas de origen magrebí.

Desde el inicio de este 2026 han llegado a las Pitiusas ocho pateras con un total de 119 migrantes.