Educación
Curso Vida Digital en Formentera: Mejorar las competencias digitales para fomentar la independencia
El curso Vida Digital, incluido en el programa del Govern balear Grans Actius, forma a los mayores en habilidades tecnológicas esenciales para fomentar su autonomía digital.
Cerca de 40 personas mayores de 55 años comenzaron el pasado 19 de enero un curso de Vida Digital incluido dentro del programa del Govern balear Grans Actius.
Estos aplicados alumnos se reúnen dos veces por semana en la Casa del Poble del Pilar de la Mola; el Club de pensionistas y jubilados de Formentera, en Sant Francesc; o en el Centro social y de mayores de Sant Ferran, en horario de mañana o tarde para, de la mano de su formador Xavi Crespo Cabrera, desgranar el a menudo complicado mundo de la tecnología y la digitalización.
«Siempre se aprende algo»
«Es muy importante lo que se aprende en este curso», contaba este lunes Luis Barrios Manzano, uno de los participantes en el taller, durante la visita del conseller balear de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, a las instalaciones del Club de Sant Francesc. «Hay muchos iconos en el teléfono que están ahí y ni siquiera sabemos de qué van», afirmaba, para asegurar después que «cuando pinchas en uno de ellos, se te abre un camino enorme». «Siempre se aprende algo, donde no se aprende nada es tumbado en el sofá panza arriba», añadía, convencido.
El conseller del Govern, junto a la consellera insular de Mayores, Eva María Nieto, se desplazó hasta Formentera este lunes para conocer en persona el progreso en la pitiusa del sur de este curso, que ya se ha desarrollado en diferentes localidades del resto de las islas del archipiélago.
Costa aprovechó la visita para asegurar que, a pesar de que en un principio estaba previsto ofrecer solo cinco de los once módulos que componen el curso, al final se alargará y se dará por completo.
El conseller aseguró que la iniciativa «ha tenido un éxito rotundo», y más de 8.500 personas han participado en ella. En Formentera, a pesar de un tibio comienzo, el interés ha sido tal que se alcanzó el número máximo de inscritos en alguno de los grupos y han quedado personas interesadas en lista de espera, por lo que desde el Govern balear se plantean la posibilidad de ofrecer el año próximo una formación similar pero más reducida, esta vez financiada «con la colaboración de otras administraciones, como el Consell de Formentera».
Dispositivos móviles
La presente edición del curso está impulsada por el Ejecutivo de Prohens y financiada con fondos europeos Next GenerationEU, aunque Costa ya adelantó que, para completar los once módulos que componen el programa, el propio Govern tendrá que añadir algo más de dinero.
La formación actual está destinada a que los usuarios más mayores sepan cómo utilizar y sacar el mayor rendimiento a sus dispositivos móviles en una realidad cada vez más digitalizada, de manera que se pueda reducir la brecha digital, favoreciendo que este sector de la sociedad tenga la suficiente autonomía para ocuparse de sus propios asuntos personalmente.
Abrir un correo electrónico, hacer compras seguras a través de Internet, realizar trámites oficiales, utilizar Google Maps e incluso usar la Inteligencia Artificial son algunas de las materias que los participantes seguirán estudiando hasta el mes de junio, cuando terminará esta primera edición de Vida Digital.
