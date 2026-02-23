GxF presenta alegaciones contra Eivissa Circular por limitar la movilidad de los formenterenses

Gent per Formentera (GxF) ha denunciado que la regulación Eivissa Circular, tal como está planteada actualmente, puede acabar permitiendo el acceso a Ibiza de residentes de Mallorca y Menorca por motivos turísticos, mientras que los residentes de Formentera quedarían sujetos a una cuota diaria limitada que podría afectar a desplazamientos no turísticos vinculados a servicios esenciales.

La formación considera legítimo que el Consell d’Eivissa regule la entrada y la presencia de vehículos con el objetivo de reducir la presión sobre el territorio. No obstante, advierte de que esta regulación no puede contravenir la Ley 5/2024, cuyo objetivo es introducir medidas para reducir la afluencia turística excesiva y los riesgos e impactos asociados a la saturación.

Según GxF, la propuesta actual puede generar un efecto contrario al espíritu de la norma: permitir en la práctica la entrada sin limitación efectiva de residentes de otras islas con fines turísticos, mientras se impone a los formenterenses una cuota diaria agotable que también afectaría a desplazamientos necesarios por motivos sanitarios, educativos, administrativos, deportivos u otras necesidades básicas.

Servicios esenciales

La formación recuerda que Formentera depende de Ibiza para acceder a servicios esenciales que no se prestan en la isla, como el hospital de referencia de Can Misses, la Universitat de les Illes Balears (UIB), determinados ciclos de formación profesional, el aeropuerto o numerosos trámites administrativos. Esta dependencia provoca desplazamientos frecuentes y no turísticos que, a juicio de GxF, deben quedar al margen de cualquier limitación cuantitativa. Además, subraya que la relación no es simétrica, ya que los residentes de Ibiza no dependen de Formentera para este tipo de servicios.

Ante esta situación, GxF ha registrado alegaciones contra la propuesta de acuerdo de Eivissa Circular y, paralelamente, ha presentado una propuesta que se debatirá y votará en el pleno ordinario de febrero, previsto para el jueves 26, con el objetivo de que el gobierno de Sa Unió defienda los intereses de Formentera.

Entre las principales demandas, la formación solicita corregir el régimen de exenciones para evitar que, en la práctica, se permita la entrada sin límite efectivo de residentes de otras islas con fines turísticos mientras se mantiene una cuota agotable para los formenterenses, incluso cuando se trate de desplazamientos no turísticos vinculados a servicios esenciales.

Tasa administrativa

Asimismo, reclama que se garantice expresamente la movilidad no turística de los residentes de Formentera hacia Ibiza fuera de cualquier limitación cuantitativa, articulándolo de manera clara al amparo del artículo 3.2.i de la Ley 5/2024. También solicita la exención total de la tasa administrativa para los residentes de Formentera en cualquier tipo de desplazamiento, ya sea turístico o no, por reciprocidad y para evitar un agravio comparativo dentro del ámbito pitiuso, recordando que Formentera.eco no aplica ninguna tasa a los residentes de Ibiza.

GxF pide además una motivación técnica de la cuota fijada en 120 vehículos diarios, ya que, según indica, en la documentación expuesta al público no consta el cálculo que justifique esta cifra, pese a que la ley establece que debe determinarse en función de datos históricos de afluencia. Del mismo modo, reclama eliminar o justificar técnicamente el límite temporal de “períodos no superiores a una semana”, al considerar que puede perjudicar desplazamientos por necesidades básicas.

Por último, la formación solicita suprimir la exigencia de tener el IVTM o el domicilio fiscal en Ibiza como condición para residentes de Formentera con segunda residencia en la isla vecina, al entender que esta obligación contraviene la normativa de la Dirección General de Tráfico y no se aplica de forma recíproca a los ibicencos con vivienda en Formentera.

GxF insta al Consell de Ibiza a escuchar las alegaciones y adaptar la regulación para que sea justa, aplicable y respetuosa con la realidad pitiusa. “Defendemos una regulación de vehículos que funcione, pero que no ponga trabas a la movilidad no turística de la gente de Formentera cuando se desplaza a Ibiza”, concluye la formación.