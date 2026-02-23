El Consell de Formentera abre el plazo de inscripción para los nuevos cursos gratuitos de catalán para adultos

El Consell de Formentera ha abierto el plazo de inscripción para los nuevos cursos de catalán dirigidos a personas adultas, que podrán solicitarse entre el 25 de febrero y el 9 de marzo. La iniciativa, impulsada a través del Servicio de Asesoramiento Lingüístico, corresponde al segundo módulo del curso 2025-2026 y ofrece formación en los niveles A2, B1, B2, C1 y C2 con el objetivo de preparar al alumnado para la próxima convocatoria oficial de pruebas prevista para los meses de mayo y junio de 2026.

La oferta formativa incluye nueve grupos: dos de nivel inicial (A2), dos de B1, dos de B2, dos de C1 y uno de C2. Las clases, de carácter gratuito, se impartirán en dos sesiones semanales de una hora y media cada una, con grupos tanto en horario de mañana como de tarde. Las sesiones matinales tendrán lugar en el Espai Cultural de Sant Ferran, mientras que las de tarde se desarrollarán en el IES Marc Ferrer. Con esta amplia programación, el Consell pretende dar respuesta a la elevada demanda y facilitar el acceso al aprendizaje del catalán al mayor número posible de personas.

Horarios

En cuanto a los horarios, el nivel A2 contará con un grupo los martes y jueves de 9.30 a 11 horas y otro los lunes y miércoles de 19 a 20.30 horas. El nivel B1 ofrecerá clases los martes y jueves de 11.30 a 13 horas y los lunes y miércoles de 17.30 a 19 horas. En el nivel B2 habrá un grupo los martes y jueves de 9.30 a 11 horas y otro los mismos días de 17.30 a 19 horas. Para el nivel C1 se han programado dos grupos, ambos los martes y jueves, en horario de 11.30 a 13 horas y de 17.30 a 19 horas. El nivel C2 se impartirá los martes y jueves de 19 a 20.30 horas.

Las plazas son limitadas y cada persona podrá inscribirse únicamente en un grupo. Una vez formalizada la solicitud, y antes del inicio de las clases, previsto para los días 11 y 12 de marzo de 2026, el alumnado recibirá un correo electrónico de confirmación con la asignación definitiva. La finalización de los cursos se adaptará al calendario de las pruebas oficiales convocadas por el Institut d’Estudis Baleàrics.

Inscripción

La inscripción podrá realizarse de forma telemática a través de la Oficina Virtual de Atención Ciudadana (ovac.conselldeformentera.cat) o presencialmente en la Oficina de Atención Ciudadana, situada en la calle Ramon Llull, 6, en Sant Francesc. Desde el Consell se recuerda que los grupos podrán sufrir modificaciones o cancelaciones en función del número de personas inscritas o asistentes.

Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse al Servicio de Asesoramiento Lingüístico, ubicado en el Centre Antoni Tur 'Gabrielet', en la avenida de Porto-salè, 13, o escribir al correo electrónico sal@conselldeformentera.cat.