Formentera refuerza el sector primario con nuevos cursos gratuitos de formación agraria en 2026

El Consell de Formentera ha puesto en marcha una nueva edición de los cursos de formación agraria para este 2026 con el objetivo de seguir reforzando el sector primario de la isla y proporcionar herramientas prácticas tanto a profesionales como a personas interesadas en el ámbito agrario.

El programa contempla tres acciones formativas gratuitas, orientadas a la mejora de las competencias técnicas y a la promoción de una agricultura sostenible y adaptada a la realidad de Formentera.

El primero de los cursos, titulado 'Aceite como cultura, tierra y oficio', se celebrará el viernes 13 de marzo, de 15 a 20 horas, con una duración total de cinco horas. Esta formación pretende profundizar en el valor cultural y productivo del aceite, así como en los conocimientos vinculados a su proceso de elaboración.

Entre el 9 y el 16 de marzo se desarrollará el curso de obtención del carné de usuario profesional básico de productos fitosanitarios, con una duración de 25 horas. Las sesiones tendrán lugar del 9 al 12 de marzo, en horario de 16 a 21 horas, y el 14 de marzo, de 9 a 14 horas. La prueba final se realizará el 16 de marzo, de 16 a 18 horas. Esta formación es imprescindible para el uso profesional de productos fitosanitarios y contribuye a garantizar una aplicación segura y responsable de los mismos.

El programa se completa con el curso 'Nociones básicas en la lucha biológica de los cultivos mediterráneos', previsto para el viernes 17 de abril, de 15 a 20 horas, también con una duración de cinco horas. La sesión abordará estrategias de control biológico adaptadas a los cultivos propios del entorno insular.

Las inscripciones se abrirán a partir del lunes 23 de febrero y podrán formalizarse a través de la Oficina Virtual de Atención Ciudadana (www.ovac.conselldeformentera.cat) o de manera presencial en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC), situada en la calle Ramon Llull, 6, en Sant Francesc.

Con esta nueva edición de cursos, el Consell reafirma su apuesta por la profesionalización del sector primario y por la incorporación de buenas prácticas agrarias adaptadas a la realidad de la isla, facilitando una formación accesible y útil para todas aquellas personas interesadas en el campo de Formentera.